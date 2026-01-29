Přeskočit na obsah
Sport

Třinec porazil lídra, Dynamo nedokázalo dovést obrat k úspěšnému konci

ČTK,Sport

Výsledky zápasů 47. kola hokejové extraligy.

Miloš Roman z Třince a Tomáš Dvořák z Pardubic
Miloš Roman z Třince a Tomáš Dvořák z Pardubic v zápase 47. kola hokejové extraligy.Foto: CTK
Třinec – Pardubice 3:2. Oceláři vedli 3:0 a vyhráli doma poosmé v řadě. Hosté vyšli naprázdno poprvé po pěti zápasech.

47. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Další dnešní zápasy:

17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, 18:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav.

Czech Republic's Foreign Minister Macinka visits Kyiv

Přešlap jako u Lipavského. Macinku chránil na Ukrajině „kancelářský“ muž bez výcviku

Střeží politické elity, i když na to nemá adekvátní výcvik. „Kancelářský“ plukovník z Ochranné služby PČR, o kterém již dříve informovala redakce Aktuálně.cz, se opět zúčastnil rizikové zahraniční mise – zkraje roku doprovázel šéfa diplomacie Petra Macinku na Ukrajině. Kde je problém? Coby šéfovi odboru mu chybí drsný výcvik osobních ochránců, kteří na misích počítají s nasazením vlastního života.

