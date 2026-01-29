Třinec porazil lídra, Dynamo nedokázalo dovést obrat k úspěšnému konci

Výsledky zápasů 47. kola hokejové extraligy.
Třinec – Pardubice 3:2. Oceláři vedli 3:0 a vyhráli doma poosmé v řadě. Hosté vyšli naprázdno poprvé po pěti zápasech.
47. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Další dnešní zápasy:
17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 18:00 Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň, HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec, 18:30 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav.
Další posila z Premier League míří na Letnou. Obránce Sonne přichází z Burnley
Do fotbalové Sparty přišel obránce Oliver Sonne na půlroční hostování z Burnley.
Muž z Karlových Varů vyhodil psa z okna. Soud ho poslal na tři roky do vězení
Za týrání zvířete byl dnes Krajským soudem v Plzni na tři roky pravomocně odsouzen čtyřicetiletý Bedřich Filip z Karlových Varů. Muž podle obžaloby usmrtil svého psa tím, že ho vyhodil z okna v pátém patře.
ŽIVĚPo boku Al-Káidy i Hamásu. EU zařadí íránské revoluční gardy na seznam teroristů
Ministři zahraničí zemí EU se dnes shodli na zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací, oznámila na síti X šéfka evropské diplomatické služby Kaja Kallasová. Jde o reakci na zásah íránského režimu proti nedávným rozsáhlým demonstracím, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí.
Přešlap jako u Lipavského. Macinku chránil na Ukrajině „kancelářský“ muž bez výcviku
Střeží politické elity, i když na to nemá adekvátní výcvik. „Kancelářský“ plukovník z Ochranné služby PČR, o kterém již dříve informovala redakce Aktuálně.cz, se opět zúčastnil rizikové zahraniční mise – zkraje roku doprovázel šéfa diplomacie Petra Macinku na Ukrajině. Kde je problém? Coby šéfovi odboru mu chybí drsný výcvik osobních ochránců, kteří na misích počítají s nasazením vlastního života.
ŽIVĚPutin zastaví palbu na Kyjev, slíbil mi to, říká Trump. Ukrajinu sužují tuhé mrazy
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.