Flastr pro recidivistu. Chorý dostal trest podobný jako za brutální faul

Disciplinární komise potrestala fotbalistu Slavie Tomáše Chorého za vyloučení v ligovém utkání s Hradcem Králové zákazem činnosti na šest soutěžních zápasů. Reprezentační útočník rozhodčímu Janu Všetečkovi ukázal prostředníček. Při posouzení případu komise přihlédla k hráčově výrazné recidivě. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Chorý byl vyloučen počtvrté za poslední dvě sezony.
Loni v srpnu dostal zákaz startu na šest zápasů za to, že brankáře Slovácka Milana Heču udeřil pěstí do rozkroku.
Letos v dubnu musel vynechat jedno utkání za plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha. V květnu přišel další trest na šest utkání za faul loktem na sparťana Asgera Sörensena.
„Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Ve své dosavadní praxi jsme se s obdobným případem nesetkali,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Disciplinární řád umožňuje za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám uložit zákaz činnosti až na šest zápasů.
„S ohledem na povahu samotného jednání a výraznou recidivu jsme přistoupili k maximální možné výměře tohoto trestu,“ řekl předseda.
Komisi zarazilo, že předchozí tresty nebyly pro Chorého dostatečným poučením ani varováním.
„Musel si být přitom dobře vědom, že jakékoliv další podobné provinění bude s ohledem na opakované porušování pravidel posuzováno mimořádně přísně. Přesto se znovu dopustil jednání, pro které lze jen stěží hledat pochopení,“ uvedl Matzner.
„Vulgární urážka rozhodčího, navíc způsobem, jakým byla provedena, je naprosto nepřijatelná a neslučitelná se standardy chování profesionálních fotbalistů,“ konstatoval.
Poukázal na to, že Chorý patří po fotbalové stránce k nejvýraznějším osobnostem ligy a je také českým reprezentantem.
„S takovým postavením se pojí nejen sportovní kvality, ale také odpovědnost vůči fanouškům a především mladým fotbalistům, pro které jsou tito hráči vzorem a inspirací. Jeho opakované excesy na hřišti jsou však pravým opakem toho, jak by takový příklad měl vypadat,“ dodal Matzner.
Slavia potrestala Chorého již ve středu. Do konce podzimní části ho vyřadila z A-týmu, uložila mu pokutu ve výši jednoho měsíčního platu a rozhodla, že může v zimě odejít.
Jednatřicetiletý český reprezentant se za své chování omluvil a uvedl, že by rád rozvázal smlouvu v mistrovském klubu okamžitě. Na jednání disciplinární komise dnes nepřišel.
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