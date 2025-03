Trenér Friis kritizoval výkon Sparty. Olatunjiho vyřadil za pozdní příchod

Trenér Lars Friis připustil, že dnešní porážka fotbalistů Sparty 0:1 v Liberci v 26. ligovém kole výrazně zastínila dosavadní průběh jarní části, s níž je jinak spokojený. Na stadionu Slovanu mu chyběla větší vůle od hráčů.

Dánský kouč na tiskové konferenci také vysvětlil absenci Victora Olatunjiho. Nigerijský útočník scházel v nominaci kvůli tomu, že během týdne dorazil pozdě na týmové setkání.

Letenští obhájci titulu v nejvyšší soutěži nebodovali po 12 utkáních a sérii devíti vítězství, na jaře v lize ztratili poprvé. V neděli mohou přijít o druhé místo, pokud Plzeň v souboji sousedů v tabulce porazí doma Ostravu. Zároveň může narůst jejich ztráta na lídra soutěže Slavii.

"Byla to dobrá série. Potřebovali jsme ji, protože jsme to na podzim podělali. Můžeme prohrát kdykoliv a kdekoliv, to je fér. Dnes jsem opravdu nespokojený se způsobem, jakým jsme prohrál," uvedl Friis.

"Otázka ale zněla, jestli jsem spokojený s průběhem jarní části. Jsem spokojený, že jsme v lize vyhráli devětkrát za sebou a postoupili do čtvrtfinále poháru. Hodně to ale zastínil dnešní zápas. Možná dnes nebyl ten správný čas na položení této otázky," doplnil osmačtyřicetiletý Dán.

Po zápase nechtěl příliš rozebírat výkon nejlepšího střelce Sparty v ligové sezoně Lukáše Haraslína.

"Nemyslím si, že by bylo správné, pokud bych vypíchl jednoho hráče, (Haraslín) je jen jedním z nich. Očekávám víc od celého týmu, protože jsme hodně drželi míč a pohybovali se ve vápně a kolem něj. Dnes to jednoduše nebylo z naší strany dostatečně dobré. Chyběla nám dnes vůle ve vápně, takže si (Haraslín) nevytvořil dostatek situací. Dnes ale i jiní ofenzivní hráči nepředvedli to, co normálně dovedou," uvedl Friis.

Jeho tým dnes postrádal druhého nejlepšího týmového střelce ligového ročníku Olatunjiho.

"Vytvořili jsme určité prostředí. Hodně věřím tomu, že tím, co děláte mezi zápasy, se připravujete na vítězství. Musím upřímně říct, že tenhle týden se nám moc nedařilo. Victor přišel pozdě na jeden z mítinků," uvedl Friis.

"Příchod na čas nevyžaduje žádný talent. Je to o ochraně prostředí, které máme, protože je velmi dobré. Proto dnes Victor chyběl v nominaci. Příště ale začneme s čistým stolem. Nebylo kolem toho žádné drama. Jen jsem mu vysvětlil, jak to máme nastavené a že to prostředí musíme chránit," prohlásil Friis.

Sparta se musela v Liberci obejít i bez zraněného stopera Martina Vitíka.

"Je to s ním horší, než jsem po Slavii doufal. Doufáme, že se vrátí za pár týdnů. Těžko ale říct, kdy přesně to bude, protože si poranil kotník. Dělá ale kroky vpřed," podotkl někdejší trenér Viborgu a Aalborgu.

Od října postrádá ekvádorského reprezentanta Ángela Preciada, který podstoupil operaci kolena.

"Vede si dobře, je to ale pořád nadlouho. Tvrdě pracuje v posilovně, začíná pomalu běhat. Postupně se vrací k základům. U něj je to o malých krůčcích," řekl Friis.