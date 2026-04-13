Tragédie v Ghaně. Střelba na autobus zabila mladého fotbalistu, další jsou nezvěstní

Při ozbrojeném přepadení autobusu fotbalistů Berekum Chelsea při návratu ze zápasu ghanské ligy v Samreboi byl zastřelen záložník Dominic Frimpong. Informoval o tom národní svaz.
Autobusu s fotbalisty zablokovali cestu maskovaní muži a když řidič začal couvat, zahájili na vůz střelbu z pistolí a útočných pušek. Hráči a realizační tým utekli do nedalekého lesa.
Dvacetiletý Frimpong byl podle médií zasažen do hlavy a nezachránil ho ani rychlý zásah policie a převoz sanitkou do nemocnice v Bibiani. Několik hráčů a členů realizačního týmu je stále nezvěstných.
Ghanský fotbalový svaz na incident reagoval zpřísněním bezpečnostních opatření pro týmy cestující k zápasům.
Pilipovo nakladatelství Bourdon koupilo Práh dosud vlastněný spisovatelem Vopěnkou
Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství ve společné tiskové zprávě. Cenu transakce společnosti neuvedly.
Na ředitele OpenAI Altmana někdo střílel, policie zatkla dva podezřelé
Na dům šéfa společnosti OpenAI Sama Altmana v San Francisku někdo střílel pouhé dva dny poté, co na rezidenci jiný pachatel hodil zápalnou lahev, píše web stanice ABC News s odvoláním na policii.
Nezkrotný Gudas. Jen co se vrátil do sestavy Anaheimu, hned se porval
Obránce Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. V brance poražených Ducks si připsal 22 úspěšných zákroků Lukáš Dostál. Utah s gólmanem Vítkem Vaněčkem podlehl Calgary 1:4.
Demokrat ukončil kampaň na guvernéra Kalifornie po obvinění ze sexuálního násilí
Poté, co byl obviněn ze sexuálního násilí, svou kampaň před volbami na guvernéra amerického státu Kalifornie v neděli ukončil demokratický kongresman Eric Swalwell. Obvinění ze strany několika žen, která v pátek zveřejnily list San Francisco Chronicle a stanice CNN, demokratický zákonodárce odmítá.
Vítězství Tiszy může inspirovat další politiky v Evropě i USA, píší polská média
Lídr maďarské strany Tisza Péter Magyar v nedělních parlamentních volbách ukázal, že zvítězit se dá i v zemi s tak rozsáhlou kontrolou režimu nad politickými mechanismy, jakou je Maďarsko. Píše to dnes polský list Rzeczpospolita ve své analýze.