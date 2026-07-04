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Sport

Tour de France začal nejlépe Vingegaard, Vackův tým byl v časovce čtvrtý

ČTK
Tour de France Cycling
Jonas Vingegaard Foto: CTK – Thibault Camus
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Prvním držitelem žlutého trikotu na 113. ročníku Tour de France se stal dánský cyklista Jonas Vingegaard, který s týmem Visma-Lease a Bike ovládl v Barceloně úvodní časovku družstev.

Nizozemská stáj triumfovala na trati dlouhé téměř 20 kilometrů o osm sekund před britskou formací Netcompany INEOS. Třetí místo obsadil tým UAE Emirates s obhájcem prvenství Slovincem Tadejem Pogačarem, který bude v následujících třech týdnech usilovat o pátý triumf na Tour. Zatím je třetí s odstupem 12 sekund na vedoucího Dána. Průběžné druhé místo zaujal elitní italský časovkář Filippo Ganna.

Na čtvrté pozici skončila stáj Lidl-Trek za velkého přispění Mathiase Vacka, jenž v závěru časovky pracoval pro španělského lídra Juana Ayusa. V průběžném pořadí se český šampion zařadil na 23. místo s mankem 1:12 minuty na Vingegaarda.

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