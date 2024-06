Tour de France by mohla startovat v Praze. Ten sen se zhmotňuje stále víc, říká Novák

Cyklistická Tour de France by mohla zavítat v roce 2028 do Česka. V Praze by se tak uskutečnil Grand Départ, tedy úvod nejslavnějšího etapového závodu světa. Prohlásil to Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport, šéf projektu L'Etape Czech Republic by Tour de France.

"Věnujeme se tomu už dva roky poměrně intenzivně. Zjišťujeme všechny okolnosti, ať už finanční, nebo organizační," uvedl Novák.

"Náš první cíl, na který míříme, je rok 2028. Tímto směrem komunikujeme i do Francie směrem k ASO, která Tour pořádá. Je s tím seznámený i Christian Prudhomme," zmínil jméno ředitele Tour de France.

Novákův tým vyrazil i za organizátory do Itálie, kde se pojedou úvodní etapy Tour de France letos. "Už víme, co to obnáší a jaký je ten správný proces sem Grand Départ dostat. A mohu říct, že ten sen se zhmotňuje stále více," navnadil Novák.

Prudhomme je podle jeho slov myšlence startu v Česku velmi nakloněn. "Líbí se mu, že by se mohlo jednat o první postkomunistickou zemi, kde se Grand Départ uskuteční. A i pro ně je to otevření velkého trhu, který pro ně může být zajímavý," podotkl Novák.

Žádný závod Grand Tour do tuzemska dosud nezavítal. Tour de France už však mimo Francii startovala mnohokrát. Za posledních deset let dokonce výrazně převažují začátky mimo francouzskou půdu, na níž se startovalo naposledy v roce 2021.

Od roku 2014 byl Grand Départ v Británii, Nizozemsku, Německu, Belgii, Dánsku a Španělsku, ale jen čtyřikrát ve Francii. A letos bude ve Florencii.

Zcela zásadní věcí pro uskutečnění startu v Česku je podpora vlády a krajů. "Není to až tak o zapojení soukromě sféry, protože to umožněné v podstatě není. Je to opravdu hlavně o státní správě, která musí říct: Ano, tahle akce má smysl, aby tady byla, a chceme ji tady uskutečnit," přiblížil Novák největší podmínku.

Čeští organizátoři podle něho potřebují přesvědčit volené politiky, aby na akci dali peníze.

"Ale myslím, že ty argumenty jsou celkem jednoznačné. Když investujete do startu Tour de France, jsou příjmy, jež to vygeneruje, až desetinásobné oproti tomu, co to stálo," tvrdí Novák.

Finanční náročnost akce neprozradil. "Není to nic extrémního. Bohužel jsem vázán mlčenlivostí a slíbil jsem to i italským kolegům, ale pohybujeme se někde na úrovni nižších stovek milionů," naznačil.

Původní očekávaní prý byla daleko vyšší. "Ale je třeba si uvědomit, že u cyklistiky máme vybudovanou veškerou infrastrukturu, není potřeba stavět drahé stadiony a podobné věci. Uzavřete silnici a máte kolbiště, kde se mohou utkávat ti nejlepší cyklisté světa," připomněl Novák.

Potěšilo ho, že stát přes očekávané zisky finančně podpořil nedávné hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě. "Jsou studie, podle nichž se každá investovaná koruna do podpory sportu a propagace sportovních aktivit vrátí státu desetinásobně s ohledem na úsporu výdajů na léčbu civilizačních onemocnění a podobných věcí. Jsem rád, že se hokej povedl. Myslím, že výtěžek půjde do dalšího rozvoje ledního hokeje, což je ta správná cesta. Pro nás to může být velkou inspirací. A také něco, na čem můžeme stavět argumentaci směrem k Tour," konstatoval Novák.

Startovat by se mělo v české metropoli. "Praha je atraktivní destinace, zatím je ale velmi předčasné mluvit o konkrétním místě v Praze. Následně je Středočeský kraj a pak se uvidí, kdo se bude chtít do akce zapojit. Jihočeský kraj má velký zájem," přiblížil Novák.