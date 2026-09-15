Tohle nefunguje, pálí americký kapitán do Davis Cupu. Nasazení Čechů nechápe

Jako šanci na odvetu za loňské vyřazení bere kapitán amerického týmu Bob Bryan duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku. V rozhovoru s novináři však bývalý elitní deblista za další kvalifikační souboj s Českem rád nebyl. Podle něj by se oba týmy měly potkat až v závěrečných fázích soutěže.
"Je špatně, že je český tým až jako devátý nasazený. Za mě patří mezi dva nejlepší týmy na světě. To nasazování je zvláštní a podle mě nefunguje. Měli bychom na sebe narazit až v semifinále a ne tady," řekl Bryan.
"My máme šest hráčů v nejlepší pětadvacítce, vy máte další dva. A to by ještě klidně mohl být tak vysoko Tomáš Macháč. Jsou to dvě z nejsilnějších zemí na světě a potkají se už v osmifinále," dodal.
Američané se s českým výběrem utkají podruhé ve dvou letech. Vloni s ním prohráli ve stejné fázi soutěže v Delray Beach 2:3 na zápasy.
"Tenkrát to bylo srdcervoucí. Klobouk dolů před týmem, jak se tehdy připravil, jak bojoval, a můžu říct, že jsme tam nechali všechno. Na poslední chvíli jsme sice přišli o pár hráčů, ale pro fanoušky to byl skvělý zážitek. Nicméně to bolelo. Teď se pokusíme o odvetu, ale jak víme, tohle se snadněji řekne, než udělá," řekl Bryan.
Osmačtyřicetiletý kapitán musel i letos řešit v nominaci řadu změn. Kvůli zdravotním potížím mu vypadli dříve povolaný desátý hráč světa Taylor Fritz a světová devatenáctka Tommy Paul.
Nominaci naopak v pondělí doplnili Learner Tien, Martin Damm a deblista Austin Krajicek.
"Taylor má drobné zranění. Doufá, že bude v pořádku na zbytek sezony. Čeká ho náročný program, chtěl si nyní odpočinout a nic nehrotit. I Tommyho trápí menší zranění. V žebříčku pro kvalifikaci na Turnaj mistrů je jedenáctý a chce do konce roku zabojovat o elitní osmičku. Odhlásil se i z Laver Cupu, takže jeho prioritou je dát se dohromady," řekl Bryan.
V týmu naopak zůstal čerstvý finalista US Open Shelton, který odcestoval do Prahy po nedělním neúspěšném finále US Open s Němcem Alexanderem Zverevem.
"Myslím, že si tu půjde zahrát ve středu odpoledne a pak ve čtvrtek. Odehrál toho hrozně moc, v neděli v noci byl na kurtu čtyři hodiny. Řekl ale, že dorazí, a on je přesně ten typ, který když něco řekne, splní to. To má z rodiny od táty. Jsme prostě vděční, že tu bude. Pro psychiku týmu je to obrovská vzpruha," řekl Bryan.
Rozhodnutí startovat však nechá na Sheltonovi samotném.
"Všichni víme, jak je Ben dobrý. Teď předvádí nejlepší tenis života. Tyhle podmínky mu podle mě sednou. Míč tu letí rychle, podobně jako na US Open, takže bude záležet, jak se bude cítit. Z Ameriky je to dlouhý let, měl mediální povinnosti a US Open je pro Američany blázinec. Myslím, že ale bude v dobré náladě. Máme kolem sebe skvělý tým, který se o něj postará, aby byl na pátek připravený," podotkl Bryan.
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