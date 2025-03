"Tohle nechce nikdo vidět." Bitku brankářů stopli v NHL rozhodčí

K málo vídané bitce dvou gólmanů se schylovalo v hokejové NHL v zápase Los Angeles s Bostonem. Oba brankáři už shodili lapačky a vyrážečky, Jeremy Swayman i masku, a už se na sebe chystali vrhnout, když jim v poslední chvíli zatrhli drsnou pěstní výměnu rozhodčí.

K incidentu došlo pět minut před koncem druhé třetiny, kdy domácí Kings vedli 3:2.

Obránce Tanner Jeannot před vlastní brankou atakoval Marata Chusnutdinova tak, že se útočník Bruins dostal do kontaktu s gólmanem Darcym Kuemperem.

Strážce tyčí to rozezlilo natolik, že dvaadvacetiletého Rusa praštil do zad a druhou rukou ho zezadu chytil pod krkem a povalil na led.

Na Kuemperovo chování ihned zareagoval jeho brankářský protějšek Swayman, vydal se ke středu plochy a gesty vyzýval rivala k bitce.

"Sáhl na jednoho z kluků a to je něco, co nemůžu nechat jen tak," vysvětloval gólman Bruins po utkání. "Všechna čest, že to přijal," ocenil protivníka.

Kuemper se vskutku nenechal dvakrát pobízet. Jenže na rohovnický souboj brankářů nedošlo.

Hlavní rozhodčí Graham Skilliter se postavil před Swaymana, čárový sudí Travis Toomey blokoval Kuempera.

Zatímco natěšení diváci v Crypto.com Areně zabouřili zklamáním, trenér Los Angeles Jim Hiller si oddechl.

"Myslím, že tohle nikdo nechce vidět," prohlásil kouč Kings, ač fanoušci s ním asi nesouhlasili. "No, to bych asi neměl říkat," uznal Hiller. "Ale trenéři ani jednoho z týmů tohle nechtějí vidět, protože jde o strašně důležité hráče. A nechcete, aby si zlámali ruce nebo něco takového," vysvětloval.

Chusnutdinov nakonec dostal dvě minuty za nedovolené bránění, Kuemper dvě minuty za hrubost a stejně jako Swayman další dvě minuty za opuštění brankoviště.

Los Angeles nakonec čtyřmi dalšími góly dovedlo zápas k jasné výhře 7:2.