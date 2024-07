Promarněná příležitost, tohle bude bolet dlouho, hlesl Kane po prohraném finále

Kapitán Harry Kane byl zničený z toho, že fotbalisté Anglie ani svou druhou účast ve finále mistrovství Evropy po sobě nedokázali proměnit v zisk vytouženého zlata.

Třicetiletý útočník Bayernu Mnichov po porážce 1:2 od Španělska připustil, že další nevyužitá šance bude reprezentanty Albionu bolet hodně dlouho. Kane se zároveň v televizním rozhovoru zastal trenéra Garetha Southgatea, jehož budoucnost u týmu je nejistá.

Před třemi lety Angličané ve finále na domácí půdě podlehli po penaltovém rozstřelu Itálii a na premiérové zlato z Eura nedosáhli ani tentokrát v duelu se Španěly.

"Je těžké vyjádřit slovy, jak se teď všichni cítíme. Další těžký okamžik pro tým i pro mě osobně. Je to promarněná příležitost. Do těchto finále není snadné se dostat. Když to přijde, musíte se chopit šance a nám se to znovu nepovedlo," litoval Kane.

"Turnaj byl fyzicky i psychicky náročný. Dostanete se tak blízko k nejvyššímu z vrcholů, k vrcholu kariéry a nyní jsou všichni z nás na tom nejnižším bodu. Nenašli jsme prostě způsob, jak trofej vyhrát. Neudělali jsme poslední krok. Je to extrémně bolestivé prohrát druhé finále po sobě a bude to bolet ještě dlouho," doplnil Kane.

Na šampionátu v Německu dal tři góly a jen vinou nižšího počtu asistencí nezískal trofej pro nejlepšího střelce, finále mu ale stejně jako před třemi lety nevyšlo.

V první půli zapsal žlutou kartu a po hodině hry ho kouč Southgate nečekaně vystřídal. V součtu s minulým finále proti Itálii si Kane připsal jedinou střelu a měl pouze jeden dotyk s míčem v soupeřově vápně.

"V prvním poločase jsme se trápili, nedokázali jsme držet míč. Druhý poločas byl lepší, i když jsme rychle dostali gól. Chytili jsme se, vyrovnali jsme a vrátili se do hry. Chtěli jsme na tom stavět, ale inkasovali jsme pozdní gól, což je vždy těžké," uvedl Kane.

Byl by rád, kdyby u mužstva pokračoval trenér Southgate, jemuž na konci roku vyprší smlouva.

"Dali jsme jasně najevo, že ho milujeme. Bude to o jeho rozhodnutí, teď není správný čas o tom mluvit. Právě teď všichni cítíme jen bolest. Každopádně jsme chtěli vyhrát i pro něj," podotkl Kane.