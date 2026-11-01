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Sport

Objev české repre ve Skotsku zatratili, teď se mu klaní. Přirovnání k legendě bere dech

Sport,ČTK
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Český reprezentační útočník Ryan Naderi rozhodl sobotní semifinále skotského Ligového poháru, ve kterém fotbalisté Glasgow Rangers porazili 1:0 Aberdeen.

Scottish League Cup - Semi Final - Rangers v Aberdeen
Ryan Naderi slaví gól s fanoušky RangersFoto: REUTERS – Russell Cheyne
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Třiadvacetiletý německý rodák, jenž si odbyl začátkem října v Lize národů debut v českém národním týmu, zlomil v Hampden Parku nerozhodný stav v 83. minutě, kdy na hranici malého vápna pohotově usměrnil do branky nepřesnou přízemní střelu Jamese Penricea.

Naderi se gólově prosadil už poosmé v sezoně. V ligové soutěži je s pěti brankami a třemi asistencemi nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem druhého týmu tabulky. Už ve čtvrtfinále Ligového poháru pomohl gólem vyřadit glasgowského rivala a lídra skotské nejvyšší soutěže Celtic a skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.

"Jsem šťastný, že jsem to já, kdo střílí góly," radoval se Naderi v rozhovoru s klubovou televizí. "Ale je to výsledek týmové práce. Ty góly dávám jenom díky práci spoluhráčů. Jsem rád, že je mám, být s nimi na hřišti je radost," doplnil.

Při rozhodující akci jej nezradil instinkt. "Můj gól? Byl tam míč a mířil před branku. Měl jsem tušení, že by tam mohl být. Stačilo ho jen jednoduše ťuknout do sítě," uvedl Naderi.

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Přitom rodák z Německa po příchodu do Rangers musel bojovat s despektem fanoušků i odborníků. Odehrál osm zápasů, dal jediný gól. V komentářích i na sociálních sítích čelila posila ze třetí německé ligy mohutné kritice.

Jenže v nové sezoně je vše jinak. Ještě na jaře neoblíbený útočník hraje klíčovou roli v oživení Rangers - a dokonce si vysloužil srovnání s německou legendou Thomasem Müllerem.

„Naderi občas dělá věci, u kterých si říkáte: Jak to dokázal?“ divil se bývalý útočník Rangers Peter Lovenkrands v pořadu BBC Sportsound. „Hodně mi připomíná Thomase Müllera – občas není zrovna příjemný na pohled, ale protože je tak neortodoxní, je mimořádně efektivní.“

Z Naderiho proměny je unešený i manažer Rangers Dereck McInnes. „Ryan je čestný a poctivý kluk, ve hře neustále připravený vyvíjet tlak na obránce. Není to typ útočníka, který hodně šancí vytváří, ale když dostaneme míč do vápna, je velkou hrozbou,“ říká McInnes. „Má za sebou několik skvělých týdnů. Všichni z něj mají velkou radost. Potřebujeme v klubu někoho, kdo by pravidelně střílel góly,“ dodal.

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