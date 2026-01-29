Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

"To si sakra dáváte pozor na jazyk." Experti se diví veteránově zvláštní roli

Sport

Spadne opona, extraligové jeviště zhasne. Na měsíc se nasvítí olympijské kluziště. A pak? Pak začne boj o titul. Nová epizoda hokejového podcastu Bago je o černém koni, tápajícím šampionovi i zajímavé roli Vladimíra Draveckého.

DRAVECKÝ Vladimír (SVK), sportovec, hokejista
Vladimír Dravecký v dresu TřinceFoto: ČTK
Reklama

Hotovo, rozhodnuto. Matematika ještě dává Litvínovu naději, Zdeněk Blatný nikoliv. Prohra 0:1 s Mladou Boleslaví naděje Chemiků na posun tabulkou poslala do roviny teorie. Na severu Čech se bude nejen podle někdejšího juniorského mistra světa hrát baráž.

„Myslíte, že má vítěz první ligy nějakou šanci? Dívám se na zápasy Slavie a ta úroveň mi pořád přijde výrazně níž než je extraliga,“ ptá se Patrik Štefan, jednička draftu NHL.

„Dovedu si představit, že by Litvínov prohrál první zápas, série se natáhla… Ale to je tak maximum,“ odpovídá si.

Už v minulé epizodě parta kolem moderátorky Terezy Kubíčkové avizovala návrat litvínovské legendy. A vskutku, Robert Reichel je zpět na střídačce.

Reklama
Reklama

„Kde je naopak Tomáš Vrábel? Minulý rok byl jako sportovní manažer vidět všude, teď nějak zmizel…“ diví se brankářský šampion Roman Málek.

Stejně tak se osazenstvo Baga diví zajímavé roli Vladimíra Draveckého v Třinci. Na tréninky chodí ve výstroji, na zápasy v trenérském saku.

Oficiální stanovisko zní, že pokud bude potřeba na ledě, bude na ledě. Pokud nikoliv, stoupne si na střídačku.

„Nic příjemného,“ usměje se Roman Málek. „Měli jsme v Plzni takhle hrajícího majitele Martina Straku a to si sakra dáváte pozor na jazyk. Hlavně nikoho nekritizovat, moc se neprojevovat…“ baví se vzpomínkami na západočeské angažmá.

Reklama
Reklama

„Taky by se mi to nelíbilo,“ poví Patrik Štefan. „V každém týmu jsou nějaké vztahy a přímý posun mezi těmi rolemi nemusí být šťastný. Něco patří do kabiny a něco jiného do trenérského štábu,“ soudí jasně.

Naopak jasně a přesně ve svém mužstvu rozdělil role trenér Josef Jandač. „Bude Plzeň černým koněm?“ zajímá Terezu Kubíčkovou. „Organizace hry, dobrá obrana a brankář. To vše v play off rozhoduje a oni to mají,“ nepochybuje Štefan.

Proč by měl Nick Malík odejít do Ameriky? A co si experti myslí o brněnské Kometě? Najde stejnou sílu jako před rokem? Jak se Romanovi Málkovi líbí Aleš Stezka? To všechno bylo poctivě zodpovězeno v nové epizodě hokejového podcastu Bago.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama