„To si fakt nemyslím." Bývalý gólman odmítl Koubkovy důvody, experti mluví o pachuti

Okolnosti konce trenéra Miroslava Koubka u české fotbalové reprezentace budí velkou pachuť, shodli se ve studiu Nova Action experti Ladislav Maier, Libor Kozák a Roman Bednář. Bývalý reprezentační brankář Maier poznamenal, že všichni trenéři národního týmu v poslední době končí přibití na kříži.
Dva dny po návratu z neúspěšného mistrovství světa zůstala reprezentace bez trenéra. Koubek se s vedením asociace dohodl, že odstoupí.
„Co dodat, překvapení to určitě je. Když nastupujete do role reprezentačního trenéra, tak v ten moment už jste permanentně pod tlakem. Nemyslím si, že kritika na jeho adresu a na adresu nároďáku byla až tak veliká, že by musel odstupovat. To si vážně nemyslím," řekl Maier.
Mrzí ho komunikace kolem reprezentace. "Když končí Patrik Schick nebo slyšíte vyjádření Ládi Krejčího z notýsku a pak vyjádření Pavla Nedvěda nebo předsedy Trundy, tak je tam velký rozpor. Dva dny po příletu pak vidíte, že Míra Koubek rezignuje. Je to velká pachuť," uvedl gólman.
Problém je podle něj mnohem hlubší. "Tady trenéři nároďáku končí přibití na kříži. Ať to byl Bílek, Jarolím, Šilhavý, Vrba i Ivan Hašek. Tihle trenéři končili tak, že za všechno vlastně mohli oni. Působí to na mě rozporuplným dojmem," řekl Maier.
Množí se signály, že nálada v týmu nebyla během šampionátu optimální. "Jediné, co mě tak napadá, proč pan Koubek tohle rozhodnutí udělal, je, že cítí, že u hráčů nějakým způsobem ztratil důvěru. Na druhou stranu nikdo český nároďák vzít před baráží nechtěl, pan Koubek ho vzal a zvládl to. Za to mu dík," uvedl Bednář.
Reprezentace skončila ve skupině poslední se ziskem jednoho bodu. "Není to jenom o výměně trenéra. Změn se tam musí udělat víc. Teď máme po mistrovství světa a je na to ideální čas. Je potřeba, aby s novým trenérem přišly změny a nové věci, které povedou k lepšímu. Jsem zvědavý, jak to FAČR pojme," řekl Kozák.
Vedení asociace teď musí najít Koubkova nástupce. "Napadá mě jedno jméno, a to Martin Svědík. To už podle mě mělo být na stole před dvěma lety," prohlásil Maier.
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