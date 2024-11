Titul je vzdálená věc, prohlásil kapitán Sparty Panák. Podle kouče tým lehce inkasuje

Další slabý výkon, další prohra. Už čtvrtá z posledních pěti ligových zápasů. Fotbalisté Sparty koušou hořkou domácí porážku s Baníkem Ostrava, který byl na Letné jasně lepší. "Titul je pro nás vzdálená věc," uznal kapitán Pražanů Filip Panák. Pokud dnes Slavia vyhraje v Hradci Králové, bude na ni odvěký rival ztrácet už dvanáct bodů.

"Momentálně se musíme dívat zápas od zápasu, najít v sobě něco, jak tohle zlomit," soukal ze sebe Panák po tristním představení rudého souboru.

"Věci jsou jasné a jde docela lehce definovat, kde je chyba, co bychom měli udělat jinak," doplnil letenský muž s páskou.

Recept na hlubokou krizi hledá i kouč Lars Friis. "Je to pořád ten samý příběh," lkal dánský stratég na lavičce obhájců titulu.

"Začali jsme velmi dobře, začátek mě hodně potěšil, pak jsme ale soupeři darovali penaltu. V nastavení prvního poločasu jsme inkasovali znovu. Soupeři nám teď snadno dávají góly," stýskal si Friis.

Podle Panáka není problém v mentálním nastavení. "Hlava je strašně silná a předat to do nohou, aby to fungovalo ve chvíli, kdy se nám nedaří, je ta těžší věc," dumal stoper Sparty, která z pěti posledních duelů uspěla jen s Libercem a to je ještě jen těsně a s velkým štěstím.

"Teď se v tom pereme sami se sebou. Máme spoustu ztrát, které nás stojí síly. Pak je z toho pocit, že nám to nejde. Ani to není pocit, tak to je," opravil se Panák.

Prohru s Baníkem, proti němuž Sparta neudržela vedení, označil za obrovské zklamání. "Začali jsme dobře, do té doby, než jsme dostali první gól, jsme hráli slušný zápas," tvrdil Panák, přestože Ostrava začala na Letné velmi dobře a přibrzdil ji až šťastný gól domácích.

"Drželi jsme balon, což jsme chtěli. Pak jsme udělali chybu, dostali jsme gól na 1:1 a začali jsme hrát to, co nás teď provází," krčil rameny Panák.

"Máme spoustu jednoduchých ztrát, soupeře pouštíme do brejků. V tom byla Ostrava silná. Bohužel jsme je pouštěli do jejich nejsilnějších stránek a dostali jsme druhý gól. Druhou půli jsme si nevytvořili dost na to, abychom zápas otočili," doplnil rodák z Příbora.

Na zaplněné Letné se místy ozval i pískot. "Sparta je klub, kde budou vždy nejvyšší ambice. Když se nebudou doručovat a bude se hrát tak, jak se hraje teď s výsledky, které jsou, nebude spokojený nikdo. My ani fanoušci," mínil Panák.

"Liga bude pokračovat a musíme zvládnout ten nejbližší zápas. Bohužel jsme se dostali do situace, ve které nikdo z nás nechtěl být. Věříme, že to můžeme nějakým způsobem otočit, ale musíme začít od maličkých věcí a postupně je zvětšovat," dodal někdejší obránce Karviné a bývalý český reprezentant do 21 let.

V den utkání slavil 29. narozeniny. "Je to hořká oslava. Fotbal si nevybírá, co je za den. Bohužel to vyšlo tak, jak to vyšlo. Mrzí mě to, mrzí nás to všechny, ale vrátit se to nedá. Jinak než prací a sebereflexí se nezlepšíme," prohlásil Panák.