„Tiše“ překonává všechny včetně McDavida. Picasso, zaslouží víc respektu, zní v NHL

Když se řeší, kdo je nejlepším hokejistou na světě, většina odpovídá, že Connor McDavid. Při pohledu do statistik je to ale sporné. A nejen kvůli Nathanu MacKinnonovi. Oba opěvované Kanaďany už delší dobu zastiňuje Nikita Kučerov.
Ruský kouzelník je důkazem, že budoucí superhvězdy se nedají vždy rozpoznat hned na draftu.
Na rozdíl od McDavida ušel před vstupem do NHL poměrně dlouhou cestu. Poté, co si ho Tampa v roce 2011 vybrala na konci druhého kola, strávil ještě sezonu v Rusku, a to převážně v juniorské lize. Další rok pak hrál v zámořské juniorce.
Až poté naskočil do nejlepší ligy světa. V průměru ovšem bodoval jen v každém třetím zápase a část základní části strávil na farmě.
A když už se pár let nato konečně stal ligovou superstar, tolik to nevyniklo, protože přišel McDavidův ostrý nástup. Právě na něj, na ultrarychlého Kanaďana, směřovaly severoamerické reflektory přednostně.
To trvá dodnes. A z velké části je to opodstatněné.
Dvaatřicetiletý Kučerov však hlavně v posledních letech září natolik, že je stále těžší ho přehlížet.
„Podle mě je to nejlepší hráč na světě,“ řekl o Rusovi jeho kanadský spoluhráč z Tampy Brandon Hagel. „Prokazuje to pracovní morálkou, stejně tak hrou. Je pro mě ctí s ním nastupovat. Kdyby hrál v Torontu, bylo by na něj upřeno více pozornosti. Je to generační hráč. Za celý svůj život jsem neviděl mnoho hokejistů, jako je on.“
V aktuálním kalendářním roce si Kučerov ve 25 zápasech připsal 55 zápisů (16+39), to dělá neuvěřitelný průměr 2,2 bodu na utkání.
Celkově je v probíhající sezoně na 106 bodech. Od druhého MacKinnona ho dělí jen dva zápisy, od prvního McDavida čtyři. Stále tak drží šanci potřetí v řadě vyhrát Art Ross Trophy pro krále bodování, stejně jako to dřív dokázal McDavid.
S tím souvisí, že za poslední tři základní části včetně této nasbíral Kučerov nejvíc bodů v NHL, konkrétně 371, o sedm více než druhý MacKinnon. S bodovým průměrem 1,69 je pak první, tentokrát před McDavidem o pět setin.
„Nedostává se mu respektu, jaký si zaslouží. Když ho sledujete v zápase, říkáte si, že přesně za tohle platíte. Tenhle chlápek je jako Picasso, je to umělec,“ vyzdvihl Kučerova na stanici TNT bývalý forvard a nyní analytik Colby Armstrong.
V komunitě hráčů NHL má ruský forvard váhu.
Když během uplynulé sezony odpovídali ve velké odborové anketě, kdo je nejlepším tvůrcem hry, Kučerov zvítězil se 48 procenty hlasů. Našel tak víc než dvakrát tolik příznivců oproti druhému McDavidovi. A není divu, jako jediný křídelník v historii dokázal v jedné základní části pokořit hranici sto asistencí.
Podle čtvrtiny hráčů ligy je Kučerov také nejchytřejším hokejistou. Více hlasů, 27 procent, získal pouze Sidney Crosby. McDavid byl s necelými 12 procenty třetí. Nikdo další na dvojciferný výsledek nedosáhl.
V případě otázky, kdo je celkově nejlepším útočníkem, to však bylo až pozoruhodně jednoznačné. McDavid obdržel skoro 74 procent hlasů. Kučerov skončil ještě za MacKinnonem třetí se zhruba šesti procenty.
A to jsou tu ještě obránci a brankáři. Hagel je tak se svým názorem v menšině, alespoň zatím.
