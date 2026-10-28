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Sport

Těžká rána pro Hradec. Darida má přetržený vaz v koleni, nezahraje si měsíce

ČTK
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Kapitán fotbalistů Hradce Králové Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Do konce podzimní části sezony si již nezahraje, podle odhadů bude chybět zhruba tři měsíce. Na konci ledna by se mohl vrátit do plné přípravy, řekl novinářům po dnešním zápase domácího poháru v Prostějově trenér „Votroků“ David Horejš.

Vladimír Darida, fotbalista, sportovec, zranění, zdravotníci, nosítka
Vladimír Darida opouští hřiště na nosítkách.Foto: CTK – Taneček David
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Darida se proti Jablonci zranil v 77. minutě po nešťastné srážce s Dominikem Hollým. Sice se nevyhne operaci, Východočeši si nicméně aspoň částečně oddychli, že nejde o nejhorší možné zranění kolena. Pokud by nedávný český reprezentant měl přetržený zkřížený vaz, vynucená pauza by byla mnohem delší. „Votroci“ doufají, že by jejich lídr mohl být k dispozici v úvodu jarní části sezony, která začne o posledním lednovém víkendu.

„U Vládi se potvrdilo přetržení vnitřního postranního vazu. Příští týden jej čeká operace kolene. Věříme, že vše dobře dopadne. Na konci ledna by měl být v plné zátěži,“ uvedl trenér Horejš po vítězství 3:1 po prodloužení v Prostějově.

Darida se vloni po 12 letech vrátil do české ligy a Hradci pomohl k nečekané čtvrté příčce. Šlo o nejlepší umístění Východočechů nejen v samostatné nejvyšší soutěži, ale i od ročníku 1959/60, kdy získali dosud jediný titul. „Votroci“ se díky tomu v létě po 31 letech představili v evropských pohárech a jen těsně jim unikl postup do hlavní fáze Konferenční ligy.

Darida je pro Východočechy naprosto stěžejním hráčem, v minulém ročníku nejvyšší soutěže byl s 11 góly jejich nejlepším střelcem. V probíhající ligové sezoně bývalý plzeňský středopolař skóroval dvakrát.

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„Je to dominantní hráč, bez kterého si musíme poradit. Kluci jej musejí nahradit, tým má velkou kvalitu. Jde ale samozřejmě o důležitého hráče i muže v kabině. Je to skvělý kluk, i kvůli němu jsme (dnes) vyhráli. Slíbili jsme mu, že postoupíme,“ řekl Horejš.

„Naštěstí to není nejhorší varianta, která mohla být. Jsme rádi, že nebude chybět takovou dobu, jak by mohl. Nemám o něj strach, jak to doléčí, naskočí a bude opět přínosem. Musíme ukázat, že můžeme hrát i bez něj,“ podotkl ofenzivní záložník a autor vítězné branky proti Prostějovu Tom Slončík.

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