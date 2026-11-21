Fotbalisté Teplic zvítězili v 15. kole první ligy na stadionu Baníku 2:1 a tři body brali venku ve čtvrtém z posledních pěti zápasů. Mladá Boleslav zdolala 1:0 poslední Zlín, Artis porazil Jablonec 3:1 a na osmý pokus vyhrál první domácí zápas v lize.
Mladá Boleslav vyhrála i sedmý domácí zápas v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Jediný gól vstřelil v šesté minutě útočník Jan Buryán. Středočeši se posunuli na druhé místo tabulky před Liberec, který má dvě utkání k dobru. Zlín i po polovině základní části čeká jako jediný tým na premiérové vítězství.
Mladá Boleslav prohrála jediný z posledních 10 vzájemných duelů v lize a v domácích utkáních je posledním stoprocentním týmem soutěže. Zlín čeká na venkovní vítězství už 17 ligových zápasů.
Po dvoutýdenní reprezentační pauze udeřila Mladá Boleslav už v šesté minutě utkání. Nejlepší střelec soutěže Šubert se tentokrát chopil role nahrávače a jeho prudký centr usměrnil hlavou do sítě Buryán. Jednadvacetiletý útočník si musel na potvrzení své třetí branky v ligovém ročníku počkat přes tři minuty, dle televizní grafiky Šubert při převzetí míče nebyl v ofsajdu o pouhých pět centimetrů.
Zlín zareagoval Černínovou hlavičkou mimo a v 16. minutě se prodral do zakončení Cupák, zblízka ale brankáře Vorla nepřekonal. Domácí zbytek prvního poločasu kontrolovali. Krátce před pauzou zahrozil Šubert, jeho střele z přímého kopu chyběl asi metr.
Podobný průběh měl i druhý poločas, hosté se k ohrožení branky nedostávali a favoritovi průběžný stav vyhovoval. V 71. minutě se prohnal kolem obránců John, tváří v tvář ho však vychytal gólman Dostál. Nigerijský křídelník poprvé v ligové sezoně chyběl v základní sestavě, na hřiště se dostal z lavičky až v 68. minutě.
"Ševci" potřebovali skórovat, po změně stran ale vyslali jen dva nepřesné střelecké pokusy. Středočeši v nejvyšší soutěži zvítězili doma posedmé za sebou, což se jim naposledy povedlo v roce 2019, kdy uspěli dokonce osmkrát v řadě.
Pálili reprezentanti
Teplice vyhrály v Ostravě 2:1 po gólech českých reprezentantů. Hosty poslal do vedení Idris Hopi, za domácí odpověděl po změně stran Artur Musák, ale poslední slovo měl Matěj Radosta. Severočeši naplno bodovali ve druhém zápase po sobě a posunuli se na páté místo. Baník vyhrál v lize jediné z minulých devíti utkání a zůstal třináctý.
Teplice v lize nepodlehly Slezanům počtvrté za sebou a poslední tři vzájemné duely ovládly, na jejich hřišti však zvítězily po čtyřech zápasech. Mužstvo trenéra Frťaly venku v nejvyšší soutěži vyhrálo ve čtvrtém z minulých pěti duelů a získalo tam 15 z celkových 24 bodů.
Už ve druhé minutě se Ostrava snadno prokombinovala do první vyložené šance, jenže Jurečka z osy hřiště zamířil slabě a přímo do náruče Trmala. Baník byl dlouho aktivnější a postupnou i zrychlenou kombinací hledal skuliny v teplické defenzivě, což se mu postupně dařilo. Frydrych, který 300. startem v lize vstoupil do Klubu legend, po standardní situaci nejprve orazítkoval břevno a z dorážky přestřelil. Jurečka pak po Smithově centru z první opět trefil teplického gólmana a Trmal si vzápětí dokázal poradit i se Smithovou nepříjemnou ranou.
Když byl domácí tlak nejintenzivnější, vyšel Teplicím kontraatak do otevřené obrany. Osmnáctiletý Hopi dostal v 38. minutě míč za obranu a obstřelil Budinského, který opět dostal přednost před Jedličkou. Nedávno debutující český reprezentant si připsal druhý zásah v sezoně nejvyšší soutěže. Momentum Teplic mohl zvýraznit záhy po dalším brejku Pulkrab, bombou ale trefil tyč a gólově tak svůj 200. ligový zápas neoslavil.
Rychlý přechod do útoku byl mocnou zbraní Severočechů po celé utkání. Zkraje druhého poločasu se po takové situaci dostal do další nebezpečné situace Hopi, koncovka mu však nevyšla. A tak Ostrava opět mohla rozvinout tlak, který v 54. minutě vyústil v parádní ránu Musáka, jenž svým prvním ligovým gólem z 20 metrů vyrovnal.
Domácí cítili šanci na obrat a tlačili se dopředu, jenže to byla voda na hostující mlýn. Protiútoky Teplic byly smrtící. V 68. minutě první ránu Budinský vyrazil, ale odražený balon nádherně technicky zakroutil z šestnáctky k tyči Radosta. V sezoně nejvyšší soutěže skóroval počtvrté.
Jeho gól vzal Baníku vítr z plachet. Už v nastavení nejprve hlavičkoval po rohu Frydrych, jenže Trmal jeho pokus kryl. Pak Gilbert sice brankáře překonal, ale skóroval z ofsajdu a videorozhodčí domácí radost negoval. Ostrava doma v lize čtyřikrát po sobě nevyhrála a získala tam jen polovinu z celkových 14 bodů v ročníku.
Tři góly za půli
Fotbalisté Artisu Brno zvítězili v 15. kolo první ligy nad Jabloncem 3:1 a na osmý pokus si připsali první domácí výhru v nejvyšší soutěži. Rozhodli o ní už v první půli, v níž postupně skórovali Dominik Sarapata, Papalelé a Quadri Adediran. V 75. minutě zkorigoval prohru Severočechů střídající Saidou Alioum.
Brněnský nováček navázal na 10 dní starou výhru 2:1 se Severočechy v osmifinále domácího poháru, zvítězil teprve ve druhém z posledních devíti kol a v neúplné tabulce mu patří stále 14. místo. Jablonec nevyhrál v lize potřetí za sebou a zůstal sedmý.
V prvních minutách si domácí vybojovali sérii tří rohových kopů, ale žádné větší nebezpečí z nich pro branku Mihelaka nevzniklo. Iniciativu pak převzali Severočeši. V osmé minutě vybojoval míč u brankové čáry Sláma, jenže Cedidla byl před brankou obsazený a do koncovky se nedostal.
Silnou stránkou Artisu jsou brejky, tuto přednost uplatnil ve 12. minutě po přihrávce Papalelého Adediran, slovinský brankář však jeho tutovku včasným vyběhnutím zlikvidoval.
V 16. minutě přestřelil ve slibné pozici Chramosta a krátce poté udeřili domácí. Pospíšil poslal zprava centr na úroveň malého vápna, odkud ho hlavou poslal do sítě Sarapata. Devatenáctiletý polský mladík, který hostuje v Artisu z FC Kodaň, vstřelil svůj první ligový gól v české nejvyšší soutěži.
Další velkou šanci měl Artis opět po brejku ve 26. minutě, kdy Sarapatův centr jen prosvištěl v těsné blízkosti jablonecké branky. Brněnský nováček svoji herní pohodu přesto korunoval druhým zásahem. Centr Komlejnovice přistál na hlavě Papalelého a míč se od břevna odrazil za brankovou čáru. Kapverdský útočník skóroval podruhé v ligové sezoně.
Trenér Kozel reagoval na nepříznivý vývoj dvojím střídáním, ale než se Hollý a Alioum stačili zapojit výrazněji do hry, inkasoval Jablonec potřetí. Standardní situaci zleva kopl Preisler ideálně na hlavu Adedirana, který z malého vápna bezpečně rozvlnil síť. Nigerijský útočník je se čtyřmi trefami nejlepším střelcem Artisu v ročníku nejvyšší soutěže.
V 51. minutě se Alioum propracoval do dosud největší šance, ale zblízka Kašíka neprostřelil. Jablonec tím nicméně odstartoval ofenzivu ve snaze o malý zázrak v podobě zlikvidování tříbrankového manka. Jeho tlak narážel na organizovanou obranu Artisu, který nebyl tak aktivní směrem dopředu. O to více se zaměřoval na pečlivost a bezchybnost před Kašíkem.
V 69. minutě vypálil s tečí těsně nad Kuol, po rohu lapil hlavičku Jawa Kašík. V 75. minutě využil Alioum nedorozumění Kašíka s Komljenovicem a pohodlně zasunul míč do prázdné branky. Kamerunský fotbalista se prosadil podruhé v ligové sezoně. Artis má s 29 inkasovanými brankami nejhorší ofenzivu soutěže.
Další drama už ale Brňané svoji aktivitou nepřipustili a dovedli duel v premiérovém ligovém souboji se Severočechy ke třem bodům. Jablonec venku v lize prohrál po dvou vítězstvích.
15. kolo první fotbalové ligy:
FK Mladá Boleslav - FC Zlín 1:0 (1:0)
Branka: 6. Buryán. Rozhodčí: Opočenský - V. Ježek, O. Ježek - Kvítek (video). ŽK: Králik - Šmiga, Didiba, Bartošák, Kratochvíl, Fukala. Diváci: 1317.
M. Boleslav: Vorel - Donát, Karafiát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka (81. Špatenka) - Kolářík (90. Zachoval), Langhamer (90. Pech), Šubert (68. John) - Buryán (68. Letenay). Trenér: Majer.
Zlín: Dostál - Kukučka, Černín, Křapka, Fukala - Kratochvíl, Didiba (80. Hellebrand) - Pišoja (68. Bartošák), Cupák (60. Ulbrich), Appiah (80. Grygera) - Šmiga (46. Poznar). Trenér: Hoftych.
Artis Brno - FK Jablonec 3:1 (3:0)
Branky: 18. Sarapata, 29. Papalelé, 41. Adediran - 75. Alioum. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Dorotík - Rouček (video). ŽK: Boháč, Šimek - Růsek, Nebyla, Alioum. Diváci: 1284.
Artis: Kašík - Komljenovic, Plechatý, Pojezný, Preisler - Pospíšil (71. Labík), Boháč - Alégué, Sarapata (88.Šimek), Papalelé (73. Fomba) - Adediran (88. Carlén). Trenér: Nádvorník.
Jablonec: Mihelak - Cedidla, Tekijaški, Novák (46. Kuol) - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla (79. Zorvan), Sláma - Suchan (34. Hollý) - Růsek (60. Jawo), Chramosta (34. Alioum). Trenér: Kozel.
Baník Ostrava - FK Teplice 1:2 (0:1)
Branky: 54. Musák - 38. Hopi, 68. Radosta. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Chaluš, Jurečka, Musák, Kohút - Pulkrab, Švanda, Jukl. Diváci: 6648.
Ostrava: Budinský - Chaluš, Frydrych, Míček - Bewene (75. Kmeť), Boula, Traoré, Smith (46. Planka) - Kohút (81. Gilbert), Musák (75. Šancl) - Jurečka (60. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess (66. Takács), Večerka, Riznič (66. Harušťák) - Čermák (75. Jukl), Fortelný, Bílek - Radosta, Pulkrab (81. Kozák), Hopi (66. Jakubko). Trenér: Frťala.
1.
Slavia
15
11
4
0
38:8
37
2.
Mladá Boleslav
15
8
4
3
23:15
28
3.
Liberec
13
8
2
3
16:8
26
4.
Sparta
14
7
3
4
26:14
24
5.
Teplice
15
7
3
5
24:23
24
6.
Olomouc
15
7
3
5
22:22
24
7.
Jablonec nad Nisou
15
6
3
6
17:21
21
8.
Plzeň
14
5
5
4
29:22
20
9.
Bohemians 1905
14
5
5
4
15:15
20
10.
Zbrojovka Brno
14
6
2
6
17:22
20
11.
Hradec Králové
14
5
3
6
17:18
18
12.
Pardubice
14
5
2
7
19:20
17
13.
Ostrava
14
4
2
8
11:25
14
14.
Artis Brno
15
3
4
8
18:29
13
15.
Slovácko
14
2
4
8
13:26
10
16.
Zlín
15
0
3
12
11:28
3
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Kaufland vydal naléhavé upozornění. Závadné brambory mohou lidem způsobit zdravotní potíže
Zákazníci obchodního řetězce Kaufland by měli zkontrolovat brambory, které si v poslední době přinesli domů. Z prodeje totiž mizí konkrétní šarže červených konzumních brambor, u nichž byl zjištěn zvýšený obsah glykoalkaloidů. Tyto přirozeně se vyskytující látky mohou při konzumaci ve vyšším množství způsobovat zažívací obtíže.
Spolužáci jí vyhrožovali smrtí. Ve škole raději schovávala křížek. Drsná realita Německa
Konzervativní muslimští žáci v Německu šikanují spolužáky, kteří jsou jiného vyznání nebo se podle nich k Alláhovi modlí laxně. Německá veřejnoprávní televize ZDF vyslechla chlapce, který chtěl kvůli šikaně spáchat sebevraždu, i dívku, které po konverzi ke křesťanství vyhrožovali smrtí. Berlínská senátorka pak varuje před radikalizací části muslimské komunity.
Vyhrožoval Trump Evropanům kvůli pomoci Ukrajině? Zelenskyj se ho zastal
Americký prezident Donald Trump tento týden evropským lídrům řekl, že na válku na Ukrajině vydávají hodně peněz a že by je po uzavření mírové dohody s Ruskem mohli použít doma. Dnes to podle agentury Reuters uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Mimořádná zpráva.“ Trump prozradil, kdo je lepší než Rubio i Vance
Americký prezident Donald Trump si na páteční tiskové konferenci přisadil do probíhající debaty o kandidátovi na svého nástupce. Naznačil, že dva nejčastěji zmiňované muže, ministra zahraničí Marca Rubia a viceprezidenta J. D. Vance, by mohl překonat „nejmocnější muž na světě“ – nový šéf prezidentské kanceláře Stephen Miller. Ten se podobně jako Rubio a Vance zatím k možné kandidatuře nevyjádřil.
„Špidlovi“ socialisté zvolili šéfa. Ukázali nečekanou ambici, mluví i o prezidentovi
Prvním předsedou Nové sociální demokracie (NSD) byl dnes v Jihlavě zvolen jednatřicetiletý právník Martin Matas. Na ustavujícím sjezdu získal 58 z 84 hlasů. Byl zvolen na dva roky. Sjezd pokračuje volbou místopředsedů, kandidátů na ně je deset. NSD vznikla letos v červnu a formuje se kolem bývalého sociálnědemokratického premiéra Vladimíra Špidly.