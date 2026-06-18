Tenistka Nosková porazila Parryovou a postoupila v Berlíně do čtvrtfinále

Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila Francouzku Diane Parryovou 6:2, 6:2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou.
V německé metropoli se dnes představí také Karolína Muchová. Desátá tenistka světového žebříčku se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní v Berlíně roli nasazené osmičky, porazila osmifinalistku letošního Roland Garros Parryovou za 67 minut. V pátém vzájemném utkání ji zdolala potřetí. Nepustila ji k jedinému brejkbolu, sama soupeřce vzala servis čtyřikrát.
První set získala Nosková díky vydařenému úvodu, kdy brzy vedla 4:0. Ve druhé sadě česká tenistka uspěla díky pěti získaným gamům od stavu 1:2. S bývalou světovou dvojkou Badosaovou, která vyřadila Američanku Coco Gauffovou, se Nosková utká podruhé. Pokusí se proti ní navázat na loňské vítězství z Abú Zabí.
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