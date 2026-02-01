Přeskočit na obsah
Benative
1. 2. Hynek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Souboj snů patřil Alcarazovi, proti Djokovičovi zkompletoval kariérní Grand Slam

ČTK,Sport

Carlos Alcaraz vyhrál poprvé Australian Open a zkompletoval jako nejmladší tenista kariérní Grand Slam. Novaka Djokoviče porazil 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Carlos Alcaraz slaví triumf v Australian Open 2026
Carlos Alcaraz slaví triumf v Australian Open 2026Foto: REUTERS
Reklama

Osmatřicetiletý Srb v Austrálii nedosáhl na rekordní 25. grandslamový titul. S 24 grandslamovými tituly se dál dělí o první místo v historickém žebříčku s Australankou Margaret Courtovou.

Alcaraz získal sedmý grandslamový titul v kariéře, který přiřadil ke dvěma triumfům z Roland Garros, Wimbledonu a US Open. Finálovou bilanci na grandslamech si vylepšil na 7:1.

Djokoviče porazil ve finále turnajů "velké čtyřky" i potřetí a navázal na triumfy z Wimbledonu 2023 a 2024.

Alcaraz dnes srovnal vzájemnou zápasovou bilanci na 5:5. Poslední vzájemný duel ale vyhrál Španěl v semifinále loňského US Open 6:4, 7:6, 6:2.

Reklama
Reklama

Djokovič je s deseti triumfy nejúspěšnějším tenistou Australian Open. V 38 letech a 241 dnech se stal nejstarším finalistou turnaje, když překonal rekord Kena Rosewalla z roku 1972.

Aktualizujeme…

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Reklama
Reklama

Dvouhra - finále: Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (4-Srb.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.

ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku. O míru se bude jednat ve středu, oznámil Zelenskyj

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí hlavně na dopravu a na energetiku, napsal na síti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Pak připsal, že další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února; další kolo jednání se ovšem mělo konat dnes.

I tento původně český bitevník L-159 Alca se nakonec stal součástí vzdušných sil Iráku.
I tento původně český bitevník L-159 Alca se nakonec stal součástí vzdušných sil Iráku.
I tento původně český bitevník L-159 Alca se nakonec stal součástí vzdušných sil Iráku.

"Dočasné snížení počtu." Česko nakonec pomohlo, čtveřici letounů L-159 poskytlo

I když tomu generální štáb původně nebyl nakloněný, nakonec přistoupil na dohodu. Po domluvě s ministerstvem obrany dal zelenou procesu, během nějž se vzdušné síly zbavily čtyř svých podzvukových strojů L-159. Psal se rok 2014 a česká vláda, v níž byl i Andrej Babiš, tak pomohla Iráku v boji s teroristy z Islámského státu. Proč to tehdy šlo a dnes mají politici s pomocí Ukrajině před Ruskem potíž?

sprcha, žena
sprcha, žena
sprcha, žena

Nepřiměřeně nízký trest? Za nahé nahrávky svých svěřenkyň dostal trenér podmínku

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal v neděli server Seznam Zprávy. Soud muži podle serveru uložil trestním příkazem tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz trénování. Hráčky podle serveru považují trest pro trenéra za nepřiměřeně nízký.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama