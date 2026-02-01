Souboj snů patřil Alcarazovi, proti Djokovičovi zkompletoval kariérní Grand Slam

Carlos Alcaraz vyhrál poprvé Australian Open a zkompletoval jako nejmladší tenista kariérní Grand Slam. Novaka Djokoviče porazil 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Osmatřicetiletý Srb v Austrálii nedosáhl na rekordní 25. grandslamový titul. S 24 grandslamovými tituly se dál dělí o první místo v historickém žebříčku s Australankou Margaret Courtovou.
Alcaraz získal sedmý grandslamový titul v kariéře, který přiřadil ke dvěma triumfům z Roland Garros, Wimbledonu a US Open. Finálovou bilanci na grandslamech si vylepšil na 7:1.
Djokoviče porazil ve finále turnajů "velké čtyřky" i potřetí a navázal na triumfy z Wimbledonu 2023 a 2024.
Alcaraz dnes srovnal vzájemnou zápasovou bilanci na 5:5. Poslední vzájemný duel ale vyhrál Španěl v semifinále loňského US Open 6:4, 7:6, 6:2.
Djokovič je s deseti triumfy nejúspěšnějším tenistou Australian Open. V 38 letech a 241 dnech se stal nejstarším finalistou turnaje, když překonal rekord Kena Rosewalla z roku 1972.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - finále: Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (4-Srb.) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
