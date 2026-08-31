Zvracel i kolaboval s křečemi. Vyřízený Djokovič vypadl na US Open už v prvním kole

Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovič skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:7, 7:5, 6:4, 2:6 a 1:6 s Marianem Navonem z Argentiny.
Devětatřicetiletý Djokovič celý zápas bojoval nejen se soupeřem, ale také se zdravotními problémy. Několikrát se pozvracel, trápily ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřit záda.
"Všichni jste viděli, že jsem se na kurtu cítil hrozně. Jsou to věci, co mě bohužel při zápasech trápí trápí skoro celý rok. Zvracení, pak se přidají křeče... Teď mi na konci ještě odešla záda a rameno," citovala Djokoviče agentura AP.
Djokovič nakonec s Navonem prohrál za čtyři hodiny a 36 minut. Do zápasu přitom čtvrtý nasazený hráč vstoupil dobře a v prvním setu vedl 4:1, pětadvacetiletý Argentinec však skóre otočil a uspěl 7:5 v tie-breaku.
Obrat poté předvedl i Djokovič a ujal se vedení 2:1 na sety. Potom mu ale došly síly a v úvodním kole grandslamu vypadl poprvé od Australian Open v roce 2006. Celkem v utkání s Navonem udělal 70 nevynucených chyb.
"V podstatě jsem se ale od čtvrté hry prvního setu jen trápil. Cítil jsme se hrozně a hrál jsem ještě hůř. Každá vteřina na kurtu pro mě dnes byla obrovským utrpením," prohlásil Djokovič, který prohrál třetí zápas za sebou.
Navone byl z vítězství nad svým idolem nadšený. "Je to neuvěřitelné. Pět setů proti nejlepšímu hráči všech dob. Jsem neskutečně šťastný, hrozně moc to pro mě znamená a je to stoprocentně splněný sen," uvedl.
Vít Kopřiva prohrál na US Open s nasazenou sedmadvacítkou Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym 3:6, 4:6, 0:6 a také do 2. kola nepostoupil. Utkání ztratil po dvou hodinách hry a přes úvodní fázi v New Yorku nepřešel ani na druhý pokus.
Devětadvacetiletý Kopřiva se tak nepřipojil k Jiřímu Lehečkovi a Karolíně Plíškové, kteří předtím svůj duel 1. kola zvládli. Na turnaji ve Flushing Meadows naopak dohrál stejně jako Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková.
Kopřiva prohrál s Etcheverrym i podruhé v sezoně a neoplatil mu únorovou porážku z turnaje v Riu de Janeiro. Udělal dnes 25 nevynucených chyb a přišel sedmkrát o servis. Argentinskému soupeři pomohlo také 10 es.
"Nehodnotí se mi to lehce. Nebyl to zápas, jaký bych si představoval. Věřil jsem si na něj víc a i jak jsem to mohl celkově zvládnout. Bohužel jsem nezvládal koncovky a dohrát relativně dobře rozehrané gamy. Druhý set mě zlomil a už jsem pak v sobě nenašel sílu bojovat dál. Znovu jsem to US Open nezlomil a nezbývá mi nic jiného, než doufat, věřit a zkusit se vrátit příští rok," řekl českým novinářům Kopřiva.
Kopřiva přišel proti Etcheverremu o první set v koncovce, kdy ztratil podání v osmé hře a manko už nedohnal. Ve druhé sadě mohl český hráč vývoj srovnat, když po brejku utekl do vedení 4:2. Od té chvíle už ale neuhrál ani game, sadu ztratil a ve třetím setu dostal "kanára". V závěrečné sadě získal Kopřiva pouhé tři fiftýny.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo:
Etcheverry (27-Arg.) - Kopřiva (ČR) 6:3, 6:4, 6:0, Munar (Šp.) - Atmane (Fr.) 6:7 (5:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 7:5, Faria (Portug.) - Brooksby (USA) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:2, Shapovalov (Kan.) - Kecmanovič (Srb.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo:
Svitolinová (9-Ukr.) - Sierraová (Arg.) 6:1, 6:2, Alexandrovová (18-Rus.) - Kesslerová (USA) 6:2, 6:2, Prestonová (Austr.) - Parksová (USA) 6:3, 6:3, Boulterová (Brit.) - Leeová (USA) 6:4, 3:6, 6:0.
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