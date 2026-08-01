"Zvoní tady nějaká kr... z dopingu." ITIA zveřejnila detaily z případu Vondroušové

Neznalost, nedorozumění i špatná rozhodnutí. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ITIA zveřejnila kompletní souhrn případu Markéty Vondroušové, na základě kterého jí uložila čtyřletý trest za to, že v prosinci loňského roku odmítla odevzdat vzorek pro dopingovou kontrolu.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala v červnu nejpřísnější trest. Čtyřletý zákaz činnosti. Ten chce ale ještě zvrátit a momentálně podniká všechny kroky k tomu, aby se odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS.
ITIA v pátek na svém webu zveřejnila kompletní zprávu z případu Vondroušové i s detailními stanovisky obou stran. Tedy komisařky, která k ní v osudný večer 3. července 2025 dorazila do pražského bytu, a samotné tenistky.
Podle dokumentu komisařka zazvonila poprvé ve 20:05. Když hráčce přednesla, co po ní chce, ta prostřednictvím domovního intercomu odpověděla, že nechápe, proč by měla být testovaná mimo vymezené časové okno, které má uvedené v antidopingovém systému a že musí zavolat svému agentovi Enricu Molinovi.
Tomu se sice dovolala, ale ani on nic netušil o tom, že dopingová kontrola může přijít v kteroukoli hodinu, a obratem se snažil kontaktovat někoho z okruhu WTA, aby mu podal vysvětlení.
Mezitím stihla Vondroušová napsat na Whatsappu i zprávu svému příteli, také tenistovi, Andrew Paulsonovi.
„Tady zvoní nějaká kr… z dopingu,“ cituje dokument ITIA soukromou zprávu tenistky.
Komisařka, která odebírá vzorky sportovcům už 10 let, ji poté znovu kontaktovala přes intercom a upozornila ji, že buď musí odejít s jejím vzorkem, nebo je potřeba vyřešit nutnou administrativu a podepsat, že odmítla zkumavku odevzdat.
„Komisařka zvonila osmkrát, desetkrát nebo dokonce patnáctkrát. Hráčka měla pocit, že nemůže zůstat doma s neustálým zvoněním zvonku a rozhodla se jít dolů se psem, než půjde spát,“ stojí v obhajobě Vondroušové.
Tam došlo k další konfrontaci názorů, při které česká tenistka odmítla spolupracovat, protože její vymezené časové okno pro doping je v sedm hodin ráno.
Žena za dveřmi tedy vytáhla formulář s poučením možných důsledků při odmítnutí kontroly, který nechala Vondroušovou podepsat a následně ofotit na telefon.
„Komisařka prohlásila, že neodejde, dokud hráčka formulář nepodepíše. Hráčka nechápala povahu ani význam formuláře, co podepisuje. Cítila se však pod tlakem, aby jej podepsala, aby dopingová komisařka odešla, proto tak učinila,“ stojí ve stanovisku Vondroušové.
Dále se hájí tím, že komisařka působila neprofesionálně a dostatečně se nelegitimovala.
ITIA ale na nic z toho nebrala ohled, ve zveřejněném dokumentu Vondroušovou označuje za „zkušenou hráčku“, která by antidopingové procedury měla znát včetně všech důsledků případného neodevzdání vzorku.
Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy.
Trest může zvrátit už pouze výše zmíněná CAS, ke které se hráčka odvolala.
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