Zvláštní změna občanství. Ruský tenis opustila i sestra hráčky s pověstí milovnice Putina

Tohle jméno byste mezi ruskými tenisovými přeběhlíky nečekali. Změnu občanství totiž ohlásila i Polina Kuděrmetovová, mladší sestra Veroniky Kuděrmetovové, elitní deblistky na okruhu WTA, která je pověstná svým kladným vztahem k prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Jde už o deváté známé ruské tenisové jméno, které se za poslední tři roky, kdy zuří válka na Ukrajině, rozhodlo požádat o cizí občanství.
Kuděrmetovová nyní rozšířila řady uzbecké reprezentace, kam v posledních letech zamířily i její krajanky Marija Timofejevová či Kamilla Rachimovová.
Starší sestra Kuděrmetovové Veronika má přitom pověst silné příznivkyně Vladimira Putina, a proto se zdá zvláštní, že její sourozenec bude reprezentovat jinou zemi.
Její trenér a manžel Sergej Demechin dokonce podle několika zdrojů v šatně na turnajích rozhlašoval, jak je režim v Rusku skvělý.
"Chválil Putina a tvrdil, jak je jeho vláda pro Západ tím nejlepším řešením,“ citoval tennisworldusa.org Nikitu Vlasova, ukrajinského trenéra Lesji Curenkové.
Ještě v prosinci 2022 dostávala Kuděrmetovová ocenění přímo od blízkého spojence Vladimira Putina, prezidenta Tatarstánu Rustama Minnichanova.
Oblíbená není známější z obou sester ani u české tenistky Markéty Vondroušové.
"Jsem na ni docela zasedlá. U ní to tak cítí spousta holek," přiznala před dvěma lety na Wimbledonu česká hráčka.
V paměti jí stále rezonoval podivný duel z kalifornského Indian Wells, kde se s Kuděrmetovovou utkala jen krátce po začátku invaze ruské armády na ukrajinské území.
"Bylo to tehdy maso. Ten zápas ve mně zanechal velkou stopu. Přišlo mi, že byla strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou. Působilo to na mě strašně, úplné šílenství," vzpomínala Vondroušová.
Zatímco osmadvacetiletá Veronika je šestou hráčkou světa v deblu a 30. tenistkou singlového žebříčku, o šest let mladší Polina se dostala teprve na hranu první stovky dvouhry.
