Zvláštní trable před českým triumfem. Číňané nám zatrhli změnu písně, přiznala Strýcová

První rok ve funkci kapitánky českého týmu v Billie Jean King Cupu hned oslavila titulem. Barbora Strýcová se rozpovídala o tom, jak se jí podařilo sladit hvězdami nabitou reprezentaci i jaký bizarní zákaz jim vystavili čínští pořadatelé.
Letos oficiálně převzala funkci šéfky ženského tenisového národního týmu po Petru Pálovi. Ještě loni mu stála za zády ve Varaždínu, kde se Češky zachraňovaly mezi elitou, po méně než roce slaví titul v týmové soutěži.
I když během finálového turnaje v Šen-čenu ležela tíha odpovědnosti na ní, občas se s bývalým nehrajícím kapitánem přeci jen poradila.
„Ptala jsem se ho na to, jaké to třeba bylo, když měl na lavičce Káju Muchovou, nebo jak by některé věci řešil on,“ líčí Strýcová v pořadu KANÁR+, který bude mít na stanici Canal+ Sport premiéru ve středu od 20:30.
Sama ale vnímá, že je trochu jinou šéfkou týmu, než býval právě Pála, který ve funkci posbíral hned šest titulů.
„Je to jiné tím, že jsem holka. Myslím, že když se mnou holky chtějí něco probrat, spíš to řeknou mně než chlapovi. Navíc jsem s nimi ještě nedávno hrála přímo na kurtu,“ vysvětluje Strýcová.
I když měla tým nabitý mimořádnými osobnostmi včetně dvou hráček prví desítky singlového žebříčku, nikdy prý nepocítila konfliktní atmosféru.
„Jsou to charaktery, které se umí přizpůsobit. A hlavně to všechny moc chtěly vyhrát. Třeba to, co jsem viděla v očích Lindy Noskové během posledního zápasu proti Elině Svitolinové, jak byla soustředěná, to bylo neuvěřitelné,“ rozplývá se někdejší 16. hráčka světa.
Kromě tenisových rad z lavičky měla ale na starost i vybírání outfitů na slavnostní banket, kam se letos Češky oblékly do černých šatů, jen kapitánka přišla v bílém.
„Sama jsem sedla k internetu a vybrala to všem. Holky pak už jen souhlasily. Vzpomínám si, že Petr Pála tohle míval za úkol také, ale dost se mu z toho točila hlava. Já to mám snazší, mně ta móda jde,“ směje se Strýcová.
Přiznala i jistou komplikaci, kterou Češkám způsobili čínští pořadatelé přímo v Šen-čenu, když jim jako nástupovou píseň pustili opět Parní stroj od kapely Divokej Bill, která byla týmovou písní i předchozích českých generací.
„Chtěly jsme novou, ale odmítli nám to změnit, protože by na to prý bylo už málo času. Nebudu prozrazovat, co to mělo být za píseň, uvidíte, až se jí dočkáme,“ culila se ve studiu.
Nyní už si bude Strýcová užívat osobního volna bez kapitánských povinností a chystá se na blížící se maraton v New Yorku.
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