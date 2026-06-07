Zverev zlomil prokletí a rozplakal se na kurtu. Po triumfu v Paříži vstoupil mezi nesmrtelné

Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské antuce nasazenou desítku Itala Flavia Cobolliho 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 a 6:1. Zvítězil po čtyřech hodinách a 16 minutách.
Devětadvacetiletý Zverev, který plnil roli nasazené dvojky, vybojoval první grandslamový titul při čtvrté finálové účasti. V Paříži uspěl na druhý pokus, předloni nestačil v rozhodujícím boji na Carlose Alcaraze. Španěl letos vítězství neobhajoval kvůli zranění zápěstí.
Zverev, jenž v semifinále vyřadil Jakuba Menšíka a ve druhém kole Tomáše Macháče, se stal prvním německým šampionem na Roland Garros v tzv. open éře. Na turnajích "velké čtyřky" triumfoval jako první Němec po třiceti letech. Naposledy uspěl Boris Becker na Australian Open v roce 1996.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra - finále: Zverev (2-Něm.) - Cobolli (10-It.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ženy:
Čtyřhra - finále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Danilinová, Kruničová (2-Kaz./Srb.) 6:2, 7:5.
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