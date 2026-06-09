Zverev zesměšnil amerického kritika v přímém přenosu. Umlčel jsi je, tleská mu Djokovič

Měl být jedním z vládců světového tenisu, grandslamových trofejí mu experti kdysi předpovídali mraky. Alexander Zverev se ale dočkal až teď. V devětadvaceti letech. Zásluhou svých vysoce kvalitních a konzistentních výkonů, ale ještě více díky výpadkům největších favoritů pozvedl v Paříži nad hlavu proslulý Pohár mušketýrů. Na Roland Garros prožil sladkou satisfakci i úlevu.
Ve finále grandslamu stanul poprvé už před šesti lety. Sascha Zverev měl tehdy v covidovém New Yorku bez diváků na lopatě Dominica Thiema.
Jenže krutě selhal.
Vedl 2:0 na sety, a i když náskok ztratil, v páté sadě za stavu 5:3 podával na vítězství.
Dokončit zápas ale nezvládl a padl 6:8 v rozhodujícím tie-breaku.
Tehdy přišel německý tenista, potýkající se od čtyř let s cukrovkou, o životní šanci. Porážka mu zlomila srdce.
Řadu let „živořil“ ve stínu hegemonů světového tenisu: Novaka Djokoviče, Rogera Fedefera a Rafaela Nadala.
A když velká trojka začala postupně opouštět světová jeviště, zjevili se ke Zverevově smůle dva čerství tenisoví „supermani“: Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.
Právě s nimi prohrál Zverev další dvě grandslamová finále. V roce 2024 vedl nad Alcarazem 2:1 na sety, jenže znovu ostrouhal.
Následující sezonu došel do bitvy o titul i v Austrálii, tam ho však smetl Sinner.
Jako náplast na grandslamovou bolest mu řadu let sloužila zlatá olympijská medaile, kterou vybojoval v Tokiu v roce 2021.
Pro tenisovou veřejnost se ale stal „nejlepším hráčem, který nevyhrál grandslam“. Navíc sílilo přesvědčení, že ho v nabité konkurenci už nikdy nezíská.
Právě proto prožíval v neděli na stadionu Philippa Chatriera kromě obrovské euforie také úlevu a zadostiučinění.
Co na tom, že mu pomohla neúčast Alcaraze, brzké porážky Sinnera s Djokovičem a fakt, že v turnaji nemusel hrát s žádným plejerem z top 10.
Během ceremoniálu zachoval dekorum, hned při jednom z prvních vstupů do televizního vysílání ale poslal přímý direkt jednomu z těch, kteří mu nevěřili.
„Sam kdo?“ reagoval, když mu otázku ze studia TNT Sports položil bývalý hráč Sam Querrey.
„Proč jsi na téhle stanici, kdo tě najal? Ne vážně, máte tam všechny možné šampiony a pak máte Sama Querreyho,“ vtipkoval Zverev, který na cestě za titulem vyřadil i Čechy Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka.
Evidentně zaskočený Querrey nevyužil šanci udělat si legraci sám ze sebe a okamžitě se otočil na kolegu vedle sebe: „Tady John Isner je snad šampion?“
Zverev si následně vyslechl Američanovu otázku, poté se však neudržel a znovu zaútočil.
„Především jsem moc rád, že držím tuhle trofej, protože ty jsi říkal, že se mi to nikdy nepovede,“ odpověděl Zverev.
„Takže ti děkuju za důvěru. Pro ty, kteří netuší, máme takový vztah plný lásky a nenávisti. Já si to ale vlastně užívám. Baví mě ti dávat zabrat,“ dodal se smíchem.
Triumf syna bývalých sovětských tenistů Alexandera a Iriny nebyl rozhodně přijat pouze v dobrém.
Zverev se totiž ocitl v nemilosti nezanedbatelné části tenisové obce kvůli kauzám domácího násilí.
V minulých letech čelil obviněním svých bývalých přítelkyň Olgy Šarypovové a Brendy Pateaové.
První případ soud uzavřel kvůli nedostatku důkazů, druhý skončil mimosoudní dohodou.
Zverev zaplatil celkem 200 tisíc eur, avšak s tím, že bude nadále oficiálně považován za nevinného.
Gratulací proto nebylo tolik, jak bývá zvykem. Jedna dlouhá a emotivní ale obletěla svět.
Prostřednictvím sociálních sítí ji Zverevovi zaslal srbský rekordman Novak Djokovič, který sám vypadl v Paříži ve třetím kole.
„Když člověk ví, čím sis musel projít kvůli své nemoci už od útlého věku, jak jsi překonal obrovské psychické překážky a umlčel kritiky, kteří tvrdili, že grandslam nikdy nevyhraješ, dělá to tenhle triumf ještě výjimečnějším a nezapomenutelnějším,“ napsal vítěz 24 grandslamů.
„Když jsem viděl slzy štěstí, které jsi sdílel se svými rodiči, bratrem a členy týmu, dojalo mě to. Jsem rád, že se ti to podařilo. Tenhle úspěch si bezvýhradně zasloužíš, protože jsi pro něj neuvěřitelně tvrdě pracoval ve všech směrech,“ uzavřel Djokovič a Zvereva nazval bratrem.
Rodák z Hamburku získal premiérovou trofej při 41. účasti v hlavní soutěži grandslamů. Déle v open éře čekal jediný muž: Chorvat Goran Ivaniševič.
Zverev se stal prvním německým šampionem Roland Garros a na grandslamech triumfoval jako první Němec od vítězství Borise Beckera na Australian Open před třiceti lety.
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