Zverev už nechce čekat, touží sesadit legendy. S Lendlem má šanci. Probudí Ivana Hrozného?

před 1 hodinou

Ivan Lendl a návrat k trénování? Nic není nemožné. Začíná se mluvit o chystané spolupráci s Alexanderem Zverevem.

Praha - Je mu pořád teprve dvacet let, ale hýří sebevědomím a smělými plány. Alexander Zverev je po finálové účasti na velkém turnaji v Miami čtvrtým hráčem světa, chce ale ještě výš. Na samotný trůn.

Německý tenista už se nechce dívat na nadvládu zasloužilých legend bílého sportu, Rafaela Nadala a Rogera Federera. "Moje cíle nejsou skromné, tvrdě pracuji na tom, abych byl světovou jedničkou," svěřil se Zverev nedávno.

Podle tenisových odborníků rozhodně není bez šance. Vždyť z hráčů nastupující generace už několik let nesporně ukazuje nejsilnější "tah na branku".

Při hledání, co Zverevovi chybí k dokonalosti, není třeba sáhodlouze přemýšlet. Logicky jde o zkušenosti. Ty lze získat buď časem, nebo pečlivou spoluprací s někým, kdo v minulosti na vrcholu byl a ví, jak na to. Třeba s Ivanem Lendlem.

Ano, jméno jedné z největších legend historie tenisu se opět dostává na přetřes, a to půl roku od chvíle, kdy Lendl podruhé a pravděpodobně naposledy opustil trenérskou stoličku u Brita Andyho Murrayho.

S teorií nově se rodící spolupráce přicházejí světová média, zatím ale jaksi bez konkrétních vyjádření obou zainteresovaných mužů. Na čem se ale tenisoví komentátoři shodnou, to je obrovský význam, který by pro Zvereva Lendlova pomoc měla.

"Byl by to od Němce úžasný tah, kdyby Ivana angažoval. Kdybych byl Sashou, v každém případě bych ho oslovil. Ivan byl jedním z nejtvrdších hráčů, skvělých po technické i taktické stránce. Navíc se umí obklopit správnými lidmi," uvedl na stránkách Skysports bývalý britský hráč Greg Rusedski.

Podle něj i dalších by se Lendl touhle nabídkou rozhodně zabýval. Už proto, že vloni skončil u Murrayho primárně kvůli Britovým neustále se opakujícím zdravotním problémům, jež prakticky znemožňovaly jakoukoli koncepční práce. Zverev by pro Lendla měl být novou výzvou.

"Měli by to podepsat, co nejdřív to půjde. Lendl by věděl, jak Zvereva dostat ještě o level výš," dodal Rusedski.

Charismatický kouč a nejslavnější český tenista všech dob je všeobecně považován za skvělého psychologa. Byl to právě on, kdo z Murrayho udělal grandslamového šampiona a světovou jedničku. Ve chvíli, kdy britský hráč cítil, že je u stropu své výkonnosti, přišel Lendl a dostal z něj ještě mnohem víc.

Přesně to by Zverev potřeboval.

"Je to podobné. Murray nebyl dost agresivní, dokud s ním nezačal Lendl pracovat. Pod ním zlepšil klíčové součásti hry: druhý servis, forhend i smeč. A to jsou přesně věci, které by potřeboval zlepšit také Zverev," pokračoval Rusedski.

Lendl může německému mladíkovi pomoci i s prostou tenisovou dřinou, naučit ho lepšímu pohybu a ještě větší bojovnosti. Zkrátka atributům, které tenista potřebuje zejména na náročných grandslamech. A na těch zatím Zverev selhává.

Byť je světovou čtyřkou, ještě nikdy nebyl ve čtvrtfinále na turnajích velké čtyřky. Maximem rodáka z Hamburku je osmifinále loňského Wimbledonu, což je věc, která začíná samotného hráče nemálo trápit.

Lendlovy rady by pro něj byly darem z nebes, osmapadesátiletý trenér je totiž hned osminásobným grandslamovým šampionem. Během kariéry vyhrál 94 turnajů, pětkrát slavil na Turnaji mistrů, třikrát na US Open i Roland Garros a dvakrát také v Melbourne.

Zverev je bez hlavního kouče od letošního Australian Open, kde vypadl už ve třetím kole s pozdějším semifinalistou Korejcem Čong-Hjonem. Po porážce Němec propustil Španěla Juana Carlose Ferrera. A nebylo to v dobrém. Zverev po několika týdnech prohlásil, že někdejší světový hráč číslo jedna neprokazoval jemu a ostatním členům týmu dostatečný respekt. Ferrero kontroval prohlášením o neprofesionálním chování Zvereva a pozdních příchodech na tréninky.

V současnosti vede mladého německého tenistu jeho otec společně s někdejším fitness koučem Murrayho Jezem Greenem.

"Zverev ale potřebuje trenéra světové extratřídy, někoho, kdo ví, jak svěřence posunout výš. Vždyť tenisové úspěchy se hodnotí vždy podle grandslamů," upozornil Rusedski. Zda skutečně dojde k hvězdné spolupráci a zda se Ivan Lendl vrátí k trénování, uvidíme v následujících dnech a týdnech. Do pařížského French Open už zbývá jen sedm týdnů.