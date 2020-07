Po Ferrerovi a Lendlovi přichází Ferrer. Zverev zahajuje éru pod novým trenérem

Sedmý hráč světového žebříčku Alexander Zverev angažoval před restartem sezony do trenérského týmu někdejší hvězdu Davida Ferrera. Podle španělského deníku Marca se dohodli zatím na dvoutýdenní spolupráci, od září by měl být Ferrer oficiálně představen jako nový kouč třiadvacetiletého německého tenisty.

Zvereva od dětství trénovali rodiče, hlavně otec. V létě 2017 dohlížel na jeho přípravu jiný Španěl Juan Carlos Ferrero, o rok později další bývalá světová jednička Ivan Lendl. V obou případech však spolupráce trvala jen krátce.

Ode dneška v Monte Carlu zahájil Zverev, držitel 11 titulů, novou éru pod dohledem Ferrera, dlouholetého člena světové špičky. Kariéru ukončil loni v květnu doma v Madridu symbolicky porážkou právě se Zverevem.

Oba mají shodná maxima v pořadí ATP - nejvýše se dostali na třetí pozici. Ferrer je finalistou French Open (2013), jeho německý svěřenec to na grandslamech zatím nejdále dotáhl do semifinále letos na Australian Open.

Mezinárodní tenisová sezona je kvůli koronaviru zastavena do poloviny srpna. Mužům by měla začít v Americe, kde by se mělo bez diváků uskutečnit i US Open. Pak následují antukové podniky včetně French Open.