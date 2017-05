Zvědavá Británie: Teď se ukáže, jestli si Lendl zaslouží balík, který mu Murray vyplácí

před 1 hodinou

Dokáže se světová jednička probudit včas a zazářit na grandslamovém French Open? Andy Murray zase spoléhá na rychlou první pomoc svého guru Ivana Lendla.

Praha - Andy Murray a Ivan Lendl už čtvrtý den v Paříži intenzivně pracují na ukončení velkého trápení, které v letošní sezoně postihlo světovou tenisovou jedničku.

Superkouč britského tenisty se v pondělí připojil k týmu. Jeho především mentální, v každém případě však velmi cenné rady mají Murraymu pomoci z nejhoršího.

Británie je napjatá a taky zvědavá. Lendlovi totiž ostrovní tenisoví experti připisují klíčovou roli, kterou by měl s klidem sobě vlastním sehrát v dalším Skotově zmrtvýchvstání.

Teď se teprve ukáže, jestli si Lendl zaslouží tučný balík, který mu Murray vyplácí, píše bulvární deník The Sun.

Česká legenda má být hlavním rozdílem oproti minulým, z pohledu Murrayho výrazně nepovedeným týdnům, potažmo měsícům. V šibeničním termínu má Britovi vrátit pošramocené sebevědomí. Směrem k Roland Garros je Lendl jedinou šancí pro paběrkujícího tenisového krále.

"S Ivanem pracuji, protože vím, že mi umí pomoci. Je to pro mě benefit, on umí dát mé hře něco navíc," nechal se slyšet Murray. Zmíněný benefit mohl letos zatím čerpat jen v omezeném množství. Minimálně.

Back in Paris ! Le numéro 1 mondial @andy_murray s'est entraîné 2️⃣ fois hier le tout sous l'oeil d'Ivan Lendl https://t.co/BDVq8pOnrW #RG17 pic.twitter.com/scp5KmESxU — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2017

Když se totiž Lendl k Murraymu vloni vracel, domluva zněla, že bude v jeho bezprostřední blízkosti jen 18 až 20 týdnů v sezoně. Od posledního setkání obou osobností nyní uběhly tři měsíce. A rodák z Glasgow se mezitím notně přidusil vlastní bezradností.

"Potřebujeme konečně pracovat jako tým v kompletním složení. Chci zdůraznit, že na nikoho nesvaluji vinu za současné výsledky, všechno to jde samozřejmě za mnou," vyjádřil se Murray. Na antuce se mu prozatím hrubě nedařilo.

Čtyři zápasy s osmi, do kterých na oranžové drti nastoupil, skončily fiaskem. Prohry se Španělem Ramosem, Rakušanem Thiemem, Chorvatem Čoričem a Italem Fogninim ukázaly Brita ve nezvyklém nelichotivém světle. Murray nevěděl, co hrát, byl lehce čitelný a navíc kupil nadstandardní množství nevynucených chyb.

To všechno se nyní snaží po boku svého guru Lendla napravit a vypilovat. Na ostrovech jsou i přes zoufalý nedostatek času optimističtí. Protože kdo jiný by mohl Murrayho na antuce nastartovat než muž, jenž ho dovedl ke grandslamovým titulům.

Navíc muž, který má sám na kontě tři vítězné trofeje z French Open. V Paříži triumfoval třikrát mezi lety 1984 a 1987.

"Ivan už mi tolikrát pomohl, že ani tentokrát nemám nejmenší důvod nevěřit. Vím, že spousta lidí má jasno o tom, že jsem v Paříži bez šance. Ale já si to nemyslím," poznamenal sebevědomě Murray.

Jeho fanoušci věří, že racionální příčina posledních nezdarů světové jedničky pomalu vyprchává. Horem dolem se totiž hovoří o tom, jak Skota vyčerpaly loňské dostihy o trůn, ve kterých nakonec suverénním způsobem zdrtil svého soka Novaka Djokoviče.

Murray hrál prakticky celý rok závěrečná kola všech důležitých turnajů a sám při nástupu do přípravy na novou sezonu hovořil o tom, že stále cítí fyzickou únavu i psychické vyčerpání.

Nyní už i sám Murray věří, že tuhle těžkou fázi překonal. To, že v poslední době vypadával často v úvodních kolech, mu prý může jen pomoci. Energie se pomalu vrací.

"Jednou se to musí zase otočit a já se cítím pořád lépe a lépe. Prostě jsem nehrál dobrý tenis, vím to. Ale teď věřím, že to bude dobré. Pořád mám pocit, že můžu hrát tak dobře jako loni a útočit na tituly," konstatoval čerstvě třicetiletý hráč.