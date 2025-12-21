Přeskočit na obsah
Tenis

Ztratil nejdůležitější osobu pro peníze? Španělé řeší detaily Alcarazova rozchodu s koučem

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Ta zpráva v týdnu otřásla celým tenisovým světem. Španělský mladík Carlos Alcaraz a jeho dlouholetý trenér Juan Carlos Ferrero končí spolupráci. Média tak okamžitě zahájila pátrání, co za tak náhlým rozchodem stojí a jaký to může mít dopad na kariéru současné světové jedničky.

FILE PHOTO: French Open
Juan Carlos Ferrero a Carlos AlcarazFoto: REUTERS
I úplnému laikovi, který o tenis zavadí jen párkrát do roka, musela novinka o Ferrerově konci v týmu Alcaraze vyrazit dech.

Vždyť jsou spolu už sedm let, společně se opakovaně dostali na vrchol tenisového žebříčku, vyhráli šest grandslamů a stáli u zrodu velké sportovní rivality s Italem Jannikem Sinnerem.

„Příčinou byla smlouva, kterou dostal Ferrero na stůl v sobotu ráno a měl 48 hodin na to se rozhodnout, jestli ji v pondělí podepíše. Dokument obsahoval několik bodů, se kterými trenér nesouhlasil. Mimo jiné šlo i o výrazné snížení platu,“ uvedl španělský deník Marca s odkazem na zdroj blízký Ferrerovi.

Zpráva zaskočila i některé bývalé tenisty, kteří moc dobře znají, jak to na okruhu chodí.

„Teď uprostřed mimosezony je zřejmé, že se jedná o neshodu ohledně tréninku a příliš mnoha exhibičních zápasů. Carlos si chce víc užívat života a pokud se snažíte změnit něčí osobnost, může to být obtížnější,“ cituje tennisworoldusa.org bývalého britského tenistu Grega Rusedskiho.

Nahrává tak spekulacím jiných španělských médií, že za koncem spolupráce stojí otec Alcaraze, který měl pocit, že Ferrero až příliš zasahuje do synova programu.

"Juan byl nejdůležitější osobou v Carlosově kariéře. Nevím, jestli si uvědomuje, co ho čeká, jestli je psychicky připravený čelit tomu, jaké to bude bez Ferrera. Myslím, že v jeho věku je ještě brzy přestat spolupracovat s tak důležitou osobou," myslí si ředitel prestižního turnaje Mutua Madrid Open a bývalý hráč Feliciano López.

Oba hlavní protagonisté si zatím přes sociální sítě vyměnili jen zdvořilé a emotivní vzkazy a poděkování za uplynulé roky.

Roli hlavního Alcarazova kouče by tedy nyní měl převzít Samuel Lopez, který byl součástí týmu od loňského roku.

