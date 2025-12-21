Ztratil nejdůležitější osobu pro peníze? Španělé řeší detaily Alcarazova rozchodu s koučem

Ta zpráva v týdnu otřásla celým tenisovým světem. Španělský mladík Carlos Alcaraz a jeho dlouholetý trenér Juan Carlos Ferrero končí spolupráci. Média tak okamžitě zahájila pátrání, co za tak náhlým rozchodem stojí a jaký to může mít dopad na kariéru současné světové jedničky.
I úplnému laikovi, který o tenis zavadí jen párkrát do roka, musela novinka o Ferrerově konci v týmu Alcaraze vyrazit dech.
Vždyť jsou spolu už sedm let, společně se opakovaně dostali na vrchol tenisového žebříčku, vyhráli šest grandslamů a stáli u zrodu velké sportovní rivality s Italem Jannikem Sinnerem.
„Příčinou byla smlouva, kterou dostal Ferrero na stůl v sobotu ráno a měl 48 hodin na to se rozhodnout, jestli ji v pondělí podepíše. Dokument obsahoval několik bodů, se kterými trenér nesouhlasil. Mimo jiné šlo i o výrazné snížení platu,“ uvedl španělský deník Marca s odkazem na zdroj blízký Ferrerovi.
Zpráva zaskočila i některé bývalé tenisty, kteří moc dobře znají, jak to na okruhu chodí.
„Teď uprostřed mimosezony je zřejmé, že se jedná o neshodu ohledně tréninku a příliš mnoha exhibičních zápasů. Carlos si chce víc užívat života a pokud se snažíte změnit něčí osobnost, může to být obtížnější,“ cituje tennisworoldusa.org bývalého britského tenistu Grega Rusedskiho.
Nahrává tak spekulacím jiných španělských médií, že za koncem spolupráce stojí otec Alcaraze, který měl pocit, že Ferrero až příliš zasahuje do synova programu.
"Juan byl nejdůležitější osobou v Carlosově kariéře. Nevím, jestli si uvědomuje, co ho čeká, jestli je psychicky připravený čelit tomu, jaké to bude bez Ferrera. Myslím, že v jeho věku je ještě brzy přestat spolupracovat s tak důležitou osobou," myslí si ředitel prestižního turnaje Mutua Madrid Open a bývalý hráč Feliciano López.
Oba hlavní protagonisté si zatím přes sociální sítě vyměnili jen zdvořilé a emotivní vzkazy a poděkování za uplynulé roky.
Roli hlavního Alcarazova kouče by tedy nyní měl převzít Samuel Lopez, který byl součástí týmu od loňského roku.
Hlubiny oceánu stále překvapují. Vědci objevili nečekanou smrtící kouli
Zapomeňte na pasivní mořské houby, které znáte z koupelen nebo animovaných seriálů. V mrazivých hlubinách u Antarktidy operuje predátor, který vypadá jako křehká skleněná bublina, ale pro kolemjdoucí korýše je konečnou stanicí. Robot SuBastian tam narazil na „smrtící kouli“, která dokazuje, že evoluce má v hloubce tří kilometrů velmi černý smysl pro humor.
Zacha i Klapka se trefili, brankář Dostál byl strůjcem vítězství
Pavel Zacha se v NHL prosadil i ve druhém utkání po sobě a pomohl Bostonu získat bod za porážku 4:5 po nájezdech s Vancouverem. Na straně vítězů zaznamenal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka se třetím gólem v sezoně podílel na výhře Calgary 6:3 nad Vegas, za poražený tým přihrál na jeden gól Tomáš Hertl.
Betlémská hvězda: astronomická záhada, která už dva tisíce let fascinuje svět
Nechybí na žádném vánočním obrazu ani v betlémech. Velká jasná hvězda zářící nad jesličkami patří k nejznámějším křesťanským výjevům a po staletí fascinuje teology, historiky i astronomy. Přesto dodnes nevíme, co přesně měli podle Bible spatřit mudrci z Východu, když se vydali do Betléma.
Tři scénáře po zdvořilostní schůzce na Hradě. Na tahu není prezident, ale Babiš
V pondělí v 11:00 se Filip Turek z Motoristů dostaví na Hrad, kde si ho vyslechne prezident Petr Pavel. A to je asi tak vše, co se stane. Ostatně Turek tam nemíří jako kandidát na ministra, nýbrž jako řadový poslanec nejmenší vládní a sněmovní strany. A tomu bude také odpovídat výsledek schůzky.