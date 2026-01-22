Zrodila se hvězda, píše o Češce BBC. Z Bartůňkové je miláček tribun i vychytralý poděs

Málokomu se tohle povede za celou kariéru. Nikola Bartůňková si podmanila Austrálii hned při prvním grandslamovém startu, když senzačně přehrála Belindu Bencicovou a prošla už do třetího kola Australian Open. Teprve devatenáctiletá Češka dosáhla životního výsledku i díky zvláštní "taktice".
Jako by vůbec nevnímala tíhu okamžiku. Jednu z největších favoritek celého Australian Open zlomila v posledních dvou gamech s naprostým klidem.
Pak jen padla na dvorec za zvuku ohlušujícího řevu tribun a po pozdravech u sítě si letěla pro objetí s tatínkem do trenérské lóže.
„Zrodila se hvězda. Obrovský šok v Melbourne,“ ohodnotila vítězství Bartůňkové britská stanice BBC.
Teprve devatenáctiletá Češka už před zápasem slibovala novinářům, že na zatím letos neporaženou světovou desítku má plán.
A hned od prvních výměn to potvrzovala. Často měnila rytmus, přitahovala si favoritku k síti a pouštěla se s ní do celodvorcového tenisu. Švýcarka se slovenskými kořeny často pěnila z toho, jak se jí netradiční styl české soupeřky dostává pod kůži.
Diváci naopak neskrývali nadšení a poznali, že v ANZ Areně možná budou svědky největší senzace dosavadního průběhu Australian Open. Vždyť z ženského pavouku do té doby nevypadla ani jedna hráčka top 10.
Jenže po vítězném první setu přišel z pohledu Bartůňkové stejně jako v prvním kole proti Darje Kasatkinové totální útlum. Nic se jí nedařilo, u úderů byla pozdě, kupila laciné chyby a utrpěla opět kanára.
V tu chvíli už se na sociálních sítích začaly šířit vtípky o tom, že Češka chystá na Bencicovou stejně vychytralou past, jaká zafungovala na Kasatkinovou.
A stalo se. Tenistka pražského I. ČLTK v rozhodující sadě opět ožila a hned vzala Švýcarce servis a i když o něj zase záhy přišla, nebojácným stylem hry a obrovskou bojovností si definitivně přisvojila všechny fanoušky v aréně.
„Niki, Niki, Niki,“ burácelo z tribun během jednotlivých výměn a Bartůňková ovace ještě povzbuzovala kmitajícím ukázováčkem po každém vítězném úderu.
„Ta holka je i šoumen, z reakcí publika čerpá extra energii,“ žasla v živém přenosu také komentátorka Eurosportu.
Nakonec o vítězce rozhodla koncovka třetí sady, ve které Češka soupeřku brejkla na skóre 5:4 a následně suverénním způsobem hru dopodávala.
Z Bartůňkové se rázem stává černý kůň soutěže i přesto, že jí momentálně patří až 126. místo v žebříčku.
„Proti ní nechce nikdo hrát. Její reakce, její sebejistota a způsob, jakým je schopná si podmanit publikum,“ komentoval pro BBC výkon Bartůňkové britský tenista Andy Lapthorne.
Pro mladou Češku je australský příběh velkým zadostiučiněním. Loni touto dobou se teprve vracela na okruh po zvláštním trestu za nezaviněný doping.
Pro postup do osmifinále teď potřebuje porazit další hvězdnou soupeřku, aktuálně 21. hráčku světa Elise Mertensovou.
