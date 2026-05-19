Zranění Alcaraze je vážné. Dvojnásobný šampion se nepodívá ani na Wimbledon

Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského grandslamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích.
Sedminásobný grandslamový šampion naposledy hrál před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros.
Třiadvacetiletý Alcaraz nakonec vynechá i celou část sezony na trávě a nebude startovat ani v červnu ve Wimbledonu. V All England Clubu si dosud zahrál finále třikrát, loni nestačil na Jannika Sinnera z Itálie.
Aktualizujeme
ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu
Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.
Nejdůležitější plán Prahy odhalen. Metropole se promění, čeká se na finální schválení
Metropolitní plán má před schválením. Finální podoba obstála v posledním kole připomínkování, pražské zastupitelstvo o ní bude hlasovat už příští týden. Minulý rok panovala kolem územního plánu shoda napříč politickými stranami, které jsou zastoupené na magistrátu, uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN). Změny počítají s novými plochami pro byty i se zásadními změnami v dopravě.
Ukrajinci změnili strategii. Analytik hodnotí tvrdé údery, Kreml dopady tají
Ruské rafinerie a přístavy čelí stále častějším ukrajinským dronovým útokům, jejich skutečný ekonomický dopad ale zůstává nejasný. Moskva utajuje data o výrobě i rozsahu škod a podle ropného analytika Sergeje Vakulenka z berlínského centra Carnegie je dnes mnohem těžší zjistit, co přesně bylo zasaženo a jak vážně.
„Nebylo to snadné rozhodnutí.“ Kliment nepojede na MS, šel na operaci
Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje.
„Zdrtím ekonomiku.“ Guvernér ČNB poslal vládě Andreje Babiše drsný vzkaz
Šéf České národní banky (ČNB) Aleš Michl po čase poskytl rozhovor. Tentokrát neváhal použít ostřejší vyjádření. Guvernérova slova šla hned v několika oblastech proti zájmům premiéra Andreje Babiše (ANO), kterému dřív Michl dělal poradce a díky kterému se do čela centrální banky dostal.