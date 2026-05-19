19. 5. Ivo
Zranění Alcaraze je vážné. Dvojnásobný šampion se nepodívá ani na Wimbledon

ČTK

Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského grandslamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích.

Carlos Alcaraz ve finále Australian Open 2026Foto: REUTERS
Sedminásobný grandslamový šampion naposledy hrál před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros.

Třiadvacetiletý Alcaraz nakonec vynechá i celou část sezony na trávě a nebude startovat ani v červnu ve Wimbledonu. V All England Clubu si dosud zahrál finále třikrát, loni nestačil na Jannika Sinnera z Itálie.

Nejnovější
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.

Územní plán jako celek pak Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) zveřejnil v úterý odpoledne.

Nejdůležitější plán Prahy odhalen. Metropole se promění, čeká se na finální schválení

Metropolitní plán má před schválením. Finální podoba obstála v posledním kole připomínkování, pražské zastupitelstvo o ní bude hlasovat už příští týden. Minulý rok panovala kolem územního plánu shoda napříč politickými stranami, které jsou zastoupené na magistrátu, uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN). Změny počítají s novými plochami pro byty i se zásadními změnami v dopravě.

Fire and a thick plume of smoke rise in the vicinity of the Ryazan oil refinery, amid the Russia-Ukraine conflict in Ryazan

Ukrajinci změnili strategii. Analytik hodnotí tvrdé údery, Kreml dopady tají

Ruské rafinerie a přístavy čelí stále častějším ukrajinským dronovým útokům, jejich skutečný ekonomický dopad ale zůstává nejasný. Moskva utajuje data o výrobě i rozsahu škod a podle ropného analytika Sergeje Vakulenka z berlínského centra Carnegie je dnes mnohem těžší zjistit, co přesně bylo zasaženo a jak vážně.

