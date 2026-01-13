Valentová předvedla famózní obrat. Ostapenková pak duel proti rozjeté Češce vzdala

Tereza Valentová vstoupila do utkání prvního kola v Adelaide hrozivě a s Jelenou Ostapenkovou prohrávala už 0:5. Předvedla však fantastický comeback a ve druhém setu jí soupeřka vzdala. Barbora Krejčíková se v duelu prvního kola v Hobartu potýkala se zraněný kolenem, zápas s Američankou Stearnsovou nakonec prohrála v dramatické koncovce.
Valentová navázala v Adelaide na úspěšnou kvalifikaci. Proti 24. hráčce světa Ostapenkové získala první set po velkém obratu, kdy otočila vývoj ze stavu 0:5 na 7:5. Lotyška se v závěru setu nechávala ošetřit v oblasti krku a ramene.
Poté, co Ostapenková přišla ve druhém setu o servis a prohrávala 2:3, duel vzdala. Valentová, jež v utkání několikrát předvedla rychlé nohy a skvělé údery, se příště utká s turnajovou dvojkou Madison Keysovou z USA.
Barbora Krejčíková nestačila v prvním kole na turnaji v Hobartu na Peyton Stearnsovou a padla po setech 4:6, 6:1, 6:7. Po prohrané první sadě si nechala ošetřovat své levé koleno.
Byla to paradoxně americká tenistka, kdo po delší pauze na ošetření Krejčíkové začal kupit jednu chybu za druhou. Češka tak ovládla druhý set a zápas nakonec dospěl až do tiebreaku v rozhodujícím dějství. V něm byla šťastnější tenistkou právě rodačka ze Cincinnati.
Markéta Vondroušová si spravila chuť po vyřazení v úvodním kole v Brisbane, světovou osmnáctku Ljudmilu Samsonovovou zdolala ve třech setech 6:1, 4:6, 6:2.
Vondroušová zaznamenala první vítězství v sezoně. Proti Samsonovové rychle získala první sadu, ve druhé se ale Ruska zvedla a naopak Vondroušové odešel servis. Ve třetím setu se však wimbledonská vítězka do zápasu vrátila a díky brejku ve čtvrtém gemu zbytek utkání ovládla.
Tomáš Macháč postoupil na turnaji v Adelaide do 2. kola. Australana Jamese Duckwortha porazil 6:3, 6:3 a získal první vítězství v sezoně.
Tenisový turnaj žen v Hobartu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Stearnsová (USA) - Krejčíková (ČR) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), Jovicová (3-USA) - Tjenová (Indon.) 6:0, 6:1, Mariaová (6-Něm.) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:3, Frechová (Pol.) - Jacquemotová (Fr.) 6:4, 6:0, Šramková (SR) - Gračovová (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2, Bondárová (Maď.) - Seidelová (Něm.) 6:0, 6:1.
