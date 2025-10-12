Tenis

"Zmrazte si vajíčka a budujte kariéru". Z Šarapovové je agresivní podnikatelka

před 2 hodinami
Před pěti lety opustila tenisové kurty, stala se maminkou syna Theodora, ale také pořádně nakopla podnikatelskou kariéru. Ruska Maria Šarapovová už si díky investování vydělala víc než s raketou v ruce a její byznysové strategie jsou pod drobnohledem finančních magazínů.
Maria Šarapovová
Maria Šarapovová | Foto: Reuters

Vyhrála všechny grandslamy, French Open dokonce dvakrát, byla světovou jedničkou, má medaili z olympijských her. Přesto jí statistici WTA spočítali výdělky na prize money "pouze" na 38 milionů dolarů.

Pro Šarapovovou to byl jen zlomek toho, kolik peněz vygenerovala během své kariéry mimo tenisové kurty. A nic na tom nezměnila ani dopingová kauza z roku 2016, kdy se v její krvi objevila látka meldonium. 

Její značka tím příliš neutrpěla, pauzu od tenisu využila ke studiu. Zařídila si letní školu na Harvardu a ponořila se do managementu a podnikání.

"Brzy jsem si uvědomila, že kariéra hráčky může velmi rychle skončit, bude vám 25, 30, 35, může to přijít kdykoli, zatímco když pracujete v jiném oboru, než je sport, můžete být na vrcholu klidně do 60, v profesionálním sportu to nejde," vysvětlila Šarapovová v podcastu Andyho Roddicka. 

A tak si už v roce 2011 vytvořila značku Sugarpova a vyráběla a distribuovala do světa vlastní značku bonbónů. Na začátku prý byla investice zhruba půl milionu dolarů, kterou přetavila v zisk 25 milionů dolarů ročně. 

To byl ale jen začátek, stejně jako na kurtu i v byznysu ukázala, že si umí jít tvrdě a agresivně za svým cílem.

"Jednou z mých prvních investic byly opalovací krémy Supergoop. Řekla jsem jim, že tady jsou mé peníze, chci je vlastnit a využít svou značku k tomu, aby vybudovali něco velkého," vzpomíná ruská tenistka.

A to se povedlo znamenitě. V roce 2021 prodala podíl investiční skupině Blackstone ve výši 750 milionů dolarů.

Šarapovová ráda vstupuje do startupů a podnikatelských aktivit, v kterých může využít svůj brand a tvář světoznámé tenisové hvězdy.

Proto se jako podnikatelka angažovala i ve společnosti Cofertility, která se zabývá mrazením vajíček a prodloužením plodnosti žen.

"Ženský sport je v neuvěřitelném rozmachu, sportovkyně jsou pod stále větším tlakem. Pokud si v mladším věku nechají zamrazit vajíčka, budou mít čas déle soutěžit, budovat kariéru a nebudou ani spěchat do vztahu s partnerem," uvedla pro časopis Vogue.

Má také bohaté portfolio nemovitostí, ať už je to ranč v Kalifornii v hodnotě 8,6 milionu dolarů, či sídlo v Montecitu za zhruba 11 milionů dolarů. Svou na míru vybudovanou třípatrovou vilu s bowlingovou drahou, bazénem a pěti ložnicemi na Manhattan Beach prodala velmi výhodně za 25 milionů dolarů basketbalové hvězdě Lukovi Dončičovi.

"Celý život narážíte na to, že jakmile si vyděláte nějaké peníze a jste vidět, nabalí se na vás lidi, kteří vaše peníze chtějí, touží se na vás obohatit. Velmi záhy jsem si tak uvědomila, že je lepší využít peníze k tomu, abych budovala něco dalšího, co může generovat další zisk, nebo co může posunout nějakou sféru podnikání na vyšší úroveň. To je má motivace," dodala Šarapovová.

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Další zprávy