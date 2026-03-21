21. 3. Radek
„Proč na sebe křičí? Absurdní.“ Noční můra Šwiatekové, rozruch budí chování psycholožky

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Její krize se povážlivě prohlubuje. Polská tenisová superstar Iga Šwiateková zatím prožívá sezonu plnou zklamání. Po „historickém“ nezdaru v Miami, kde nezvládla hned svůj úvodní duel s krajankou Magdou Linetteovou, se šestinásobná grandslamová vítězka otevřeně rozpovídala o svém tristním psychickém stavu. Zejména polská média přitom stále hlasitěji zpochybňují přínos její osobní psycholožky.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 12
Polská tenisová hvězda Iga ŠwiatekováFoto: REUTERS
Během aktuálního tenisového ročníku čtyřiadvacetiletá Šwiateková zatím ani jednou nepostoupila do semifinále. Dříve něco nemyslitelného.

Dlouholetá vládkyně světového tenisu, roky konzistentní hvězda, která prakticky neznala porážky v úvodních kolech turnajů, překvapivě tvrdě narazila na „tisícovce“ v Miami. S Linetteovou prohrála 6:1, 5:7, 3:6.

Z jejího pohledu se jednalo o historickou porážku. Hned v prvním utkání turnaje totiž prohrála naposledy na turnaji mistryň v roce 2021. Fenomenální série trvala 73 zápasů.

Jednou skončit musela, jenže pro Šwiatekovou a její letošní pád byla příznačná. Naplno odhalila, jak se ze sebevědomého stroje na vítězství v posledním období proměnila v křehký, zranitelný, nejistý uzlíček nervů.

„Tohle je pro tenistku ta nejhorší noční můra,“ přiznala po porážce.

Rozpovídala se velmi otevřeně. Jasně deklarovala, jak moc psychicky strádá. Jak moc na kurtu a tím i mimo něj trpí.

„Vždycky jsem byla někým, kdo hodně přemýšlí. Až moc. V poslední době je to ale ještě mnohem intenzivnější. Dřív se mi dařilo zbavovat se přebytečných myšlenek, byla to má silná stránka. Teď je to ale jinak,“ uvedla.

„Upřímně řečeno, hrála jsem lépe, když jsem nepřemýšlela. Teď dělám tolik špatných rozhodnutí, že je těžké nemyslet. Jsem z toho zmatená. A ve stresu. Všechno je mnohem obtížnější a tenis v mé hlavě vypadá strašně komplikovaný,“ dodala rodačka z Varšavy, aktuální světová trojka.

V hlavě už má plán, jak z bolavé krize vystoupit: vymazat veškerá očekávání.

„Nosím jich sebou strašně moc, zvlášť, když jsem na kurtu. Musím se těch očekávání zbavit. Jednoduše proto, že moje současná hra není dost dobrá na to, abych vůbec nějaká očekávání měla,“ řekla sebekriticky. „Mám to v sobě, jen jsem to na chvíli ztratila,“ uzavřela s nadějí.

Na pranýři nejsou pouze její výkony, ale i fungování týmu.

Šwiateková je v zápasech velmi nervózní a často křičí na svůj tým, což dříve nebylo pravidlem. Na přetřes přichází zejména spolupráce s renomovanou sportovní psycholožkou Dariou Abramowiczovou, která je u polské tenistky prakticky na plný úvazek.

V týmu je od roku 2019, kdy bylo Polce pouhých sedmnáct let. A podle spekulací ze zákulisí je pro Šwiatekovou osobně jedním z nejbližších lidí. V poslední době se ale zdá, že její rady během utkání polskou tenistku spíše popuzují.

„Psycholožka na ni během zápasů pokřikuje. Ať už jí říká cokoli, Iga na to nereaguje. Evidentně se to v jejím týmu neřeší způsobem, který by pro ni byl přínosný,“ uvedla ve svém podcastu bývalá americká tenistka a trenérka Rennae Stubbsová.

„Když vidíte, že někdo působí tak nespokojeně, jako Šwiateková už celé měsíce, možná věci nefungují a možná je potřeba něco změnit. Je to ironie, že máte v týmu psycholožku, která by vás měla udržovat v dobrém mentálním rozpoložení,“ dodala tenisová novinářka Caitlin Thompsonová.

Stále hlasitější kritika spolupráce mezi Šwiatekovou a Abramowiczovou zaznívá z polských médií.

„Iga postrádá sebevědomí, postrádá klid. A to se odráží na výsledcích. Situace, kdy psycholožka křičí na tenistku, a naopak, je absurdní,“ prohlásil v rozhovoru pro Polska Press někdejší první trenér Šwiatekové Artur Szostaczko.

„Je nepřijatelné, že člověk zodpovědný za výsledky hráčky, tedy trenér (Wim Fissette, pozn. aut.), hraje druhé housle a stojí v druhé řadě. V první řadě je naopak Daria Abramowiczová, která chce mít všechno pod kontrolou, řídí úplně vše a má k tomu svolení,“ upozornil Szostaczko.

Podle něj by si měly dát od spolupráce pauzu.

„Ale já přece nebudu radit třetí hráčce světa, co má dělat. Pokud jí to vyhovuje, ať to tak má. Podle mě je tahle psycholožka z týmu neodvolatelná po zbytek její kariéry,“ dodal tajemně.

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.

