Zkus použít mozek, zuřil hvězdný Rus. "Hubeňouři" mají sklony se hroutit, líčí Isner

před 1 hodinou
Už už se zdálo, že přišel závan jeho dávné formy. Vyhrál po 882 dnech první titul. Jenže hned na dalším turnaji přišel od Daniila Medveděva další výbuch a znovu hádka s rozhodčím. Ruský tenista je tak znovu terčem kritiky.
Daniil Medveděv
Daniil Medveděv | Foto: Reuters

Dlouho se trápil. Vypadl z první desítky žebříčku a dvě a půl sezony čekal, než zase vyhraje titul. Toho se dočkal až poté, co vyměnil trenéra. 

Po US Open angažoval do týmu padesátiletého Švéda Thomase Johanssona, vítěze Australian Open 2002, který v minulosti vedl Marii Sakkariovou, Filipa Krajinoviče nebo Davida Goffina.

Minulý týden se zdálo, že nová spolupráce zažehla formu bývalé světové jedničky. Medveděv si po čtyřech výhrách v řadě došel v Almaty pro titul.

Jenže tento týden přišla zastávka ve Vídni a v druhém kole odveta s Francouzem Corentinem Moutetem, kterého přehrál ve finále vítězného podniku v Almaty. 

V Rakousku se ruské hvězdě zápas vůbec nevyvedl. Medveděv prohrál ve dvou setech a ještě se stihl pohádat s rozhodčím, který mu udělil varování za to, že se k základní čáře příliš loudal.

"Jak jsem se měl odtud dostat tam? Ani jsem se neptal po ručníku. Možná bys měl použít trochu svého IQ. Chápu, že za tebe systém počítá všechno, ale občas bys mohl zapojit mozek. Vždyť jsem byl až u sítě," křičel na sudího na umpiru.

Medveděvovi je už 29 let. Od jeho jediného grandslamového titulu na US Open uplynuly čtyři roky. Mnozí experti ho nyní v době, kdy světovému tenisu kraluje mladé duo Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, odepisují.

"Nemá nejlepší voleje, nerad chodí k síti. Je prostě dobrý v tom, co dělá, returnuje čtyři metry za základní čarou a hraje čtyři metry za základní čarou," naznačil Rusovu "rezavou" hru bývalý hráč top 10 Američan John Isner v podcastu Nothing Major.

Podle něj už rodákovi z Moskvy nepomůže ani změna trenéra a titul z Kazachstánu byl spíš výjimkou. Navíc má prý predispozice k fyzickým i psychickým kolapsům.

"Je to opravdu hubený kluk, to jsou typy, které mají tendenci se hroutit. Jeho tělo vypadá, že už má hodně za sebou. Rád bych se mýlil, ale nemyslím si, že ještě změní svůj herní styl tak, aby tady ještě dalších pět let konkuroval těm nejlepším," dodal hvězdný Američan.

Medveděvovy výbuchy hněvu nejsou ničím výjimečným, za jeden podobný tomu ve Vídni dostal na letošním US Open dokonce pokutu.

Lepší tečku za sezonou ale ještě může udělat příští týden na poslední "tisícovce" roku, na turnaji Masters v Paříži.

