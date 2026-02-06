Životní jízda pokračuje! Česká senzace je poprvé ve finále a zahraje si o trofej

Tenistka Sára Bejlek postoupila v Abú Zabí z kvalifikace až do svého prvního finále na okruhu WTA.
V dnešním semifinále zdolala dvacetiletá česká hráčka, 101. žena žebříčku WTA, 7:5, 3:6, 7:5 turnajovou trojku Claru Tausonovou z Dánska, 16. tenistku světového pořadí.
Ve finále, jež pro ni bude v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedmým zápasem během osmi dnů, se Bejlek střetne s druhou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.
Tenisový turnaj žen v Abú Zabí (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Bejlek (ČR) - Tausonová (3-Dán.) 7:5, 3:6, 7:5, Alexandrovová (2-Rus.) - Baptisteová (USA) 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.
ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.
ŽIVĚPastrňák přivedl českou výpravu na plochu San Sira
Sledujte s námi dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Putinův spojenec podléhá tlaku USA. Kreml sází vše na jednu kartu, má to ale háček
Indie, největší odběratel ruské ropy přepravované po moři, zastaví dovoz ruské suroviny, oznámil to americký prezident Trump. Reakce Kremlu na sebe ale nenechala dlouho čekat a Vladimir Putin okamžitě zahájil rozhovory s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, aby potvrdil „strategické“ spojenectví – Čína totiž už nyní absorbuje rekordní objemy ropy, které Dillí pod tlakem Washingtonu začíná odmítat.
Obamovi jako lidoopi. Trump sdílel rasistické AI video, strhl bouři
Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice poté, co na své platformě Truth Social sdílel v pátek video vytvořené umělou inteligencí, které vyobrazuje jeho předchůdce v Bílém domě Baracka Obamu s manželkou Michelle jako lidoopy. Ve videu navíc zazní několikrát vyvrácené konspirační teorie o zfalšovaných volbách.
Pavel by měl jít na policii podat vysvětlení kvůli Macinkovým textovým zprávám
Prezident Petr Pavel by měl příští týden jít podat vysvětlení na policii kvůli textovým zprávám, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident to řekl v pátečním rozhovoru pro Radiožurnál. Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.