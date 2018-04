Co se týče vzájemných zápasů, dnes se bude jednat o druhé střetnutí těchto dvou tenistek. To první bylo relativně nedávno, v únoru na turnaji v Dauhá. Vítězství slavila Markéta Vondroušová, která soupeřce dovolila čtyři gemy a po setech 6:3 a 6:1 ji rychle vyprovodila z kurtu. Nicméně hrálo se na tvrdém povrchu a dnes to může být úplně odlišný zápas.