Markéta Vondroušová patří už delší dobu mezi nejtalentovanější české tenistky. Průlomovou sezonu zaznamenala vloni, kdy se na kurty vrátila po zranění lokte a v první polovině ročníku byla skoro neporazitelná. Tehdy ještě sedmnáctiletý úkaz válcoval protihráčky, Vondroušová vyhrála turnaj v Bielu a na French Open si zahrála druhé kolo. Sokolovská tenistka nakoukla do první stovky a letos v březnu se vyhřívala na 50. pozici. Zahrála si osmifinále na turnajích v Indian Wells a Stuttgartu, v Gstaadu prošla až do semifinále. Příprava před US Open se však Vondroušové nepovedla, v Cincinnati prohrála s Bartyovou a v New Havenu rovněž v prvním zápase proti další Australance Perezové.

V žebříčku spadla svěřenkyně trenéra Fassatiho až na 103. místo a na US Open měla původně nastoupit do náročných kvalifikačních bojů. Po odhlášení Rusky Vesninové ovšem organizátoři posunuli Vondroušovou do prvního kola. V něm měla hrát Češka proti Rumunce Buzarnescuové, ale ani tady nezůstalo u původního plánu. Zraněnou Rumunku nahradila Barthelová z Německa, kterou Vondroušová po skvělém výkonu smetla 6:1 a 6:4. Vloni vypadla Češka na US Open v prvním kole po boji s Ruskou Kuzněcovovou (6:4, 4:6, 6:7) a letos zkouší poprvé v kariéře na grandslamu projít do třetího kola. Proti Bouchardové rozhodně není bez šance.