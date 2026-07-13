Živě: Dopamin stále jede, řekla Nosková po návratu z vítězného Wimbledonu

Sledujte tiskovou konferenci tenistky Lindy Noskové po návratu do Česka z vítězného Wimbledonu.
Zpětný ráz kulometu byl silnější. Ruský voják během výcviku ohrozil ostatní
Ruského vojáka při výcviku odhodil čtyřhlavňový kulomet YakB-12,7 improvizovaně umístěný na nákladním automobilu. Zbraň se nekontrolovaně otáčela a palbou těsně minula instruktora stojícího vedle střelce i všechny zúčastněné.
Babiš ani Klempíř tady ještě nebyli, říká senátor Smoljak. Promluvil také o souboji s Peckovou
David Smoljak (STAN) patří mezi opozičními politiky k těm, kteří hlasitě varují, že České televizi a rozhlasu hrozí ztráta nezávislosti. A nejen mluví, také se hodně věnuje vyjednávání, protože má v Senátu na starosti média. Jestli ale zůstane v „první linii“ boje za nezávislost veřejnoprávních médií, rozhodnou říjnové senátní volby, v nichž se utká s pěvkyní Dagmar Peckovou (za Spolu pro Prahu).
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ V moskevském regionu zemřeli tři lidé po dronových útocích, tvrdí gubernátor
Útoky dronů v moskevském regionu zabily tři lidi, pět dalších bylo zraněno. Oznámil to v pondělí gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Tři lidé zemřeli a tři další byli zraněni při pádu dronu v osadě Pioněrskij v Istře v Moskevské oblasti, informoval gubernátor prostřednictvím aplikace Maks.
Požár lesa v pařížském regionu zničil na tisíc hektarů a stále se šíří
Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže zničil na 1000 hektarů porostu, což je zhruba pět procent celého lesa. V pondělí odpoledne to řekl šéf civilní ochrany Julien Marion. Na místě zasahuje na 800 hasičů z celé Francie. Podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je možné, že oheň někdo založil úmyslně, informovala agentura AFP.