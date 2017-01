Agnieszka Radwaňská patří mezi ve světové špičce tenistek mezi stálice posledních let. Už šest let se sympatická Polka drží v elitní desítce žebříčku WTA, přestože na grandslamový vavřín stále čeká. V minulém roce se Radwaňská na Australian Open probojovala do semifinále a mimo to získala tituly na turnajích v Šen-čenu, New Havenu a Pekingu. Na Turnaji mistryň vypadla Radwaňská v semifinále a do roku 2017 vstoupila v pozici světové trojky. Minulý týden polská tenistka neúspěšné obhajovala titul v Šen-čenu, kde dohrála ve čtvrtfinále. Po vítězstvích nad Rumunkou Cirsteaovou a domácí Jing-jing ji vyřadila Riskeová ze Spojených států. V Sydney hrála rodačka z Krakova zatím dva duely, v nichž neztratila ani set. Nejprve přehrála Američanku McHaleovou a ve čtvrtfinále si již podruhé v sezoně poradila s Číňankou Jing-jing (6:3 a 6:2).