Živě: Siniaková - Wozniacká 5:7, 4:6. Češka ztratila v osmifinále sedmkrát servis

Kateřina Siniaková neprožívá ve dvouhře zrovna povedenou sezonu. Na podzim loňského roku se v žebříčku vyšplhala na 31. místo, letos chtěla maximum ještě posunout, ale momentálně jí patří 47. příčka. Finále na turnaji okruhu WTA hrála naposled v lednu 2018 v Šen-čenu, na kontě jí stále zůstávají dva tituly právě z Šen-čenu a Bastadu z roku 2017.

Letos hrála Siniaková semifinále v Norimberku a před US Open na turnaji v Bronxu, kde v boji o finále podlehla Polce Linetteové. Nejzářivějším momentem 23leté rodačky z Hradce Králové v letošní sezoně byl jistě postup do osmifinále na antukovém French Open, navíc se skalpem tehdejší světové jedničky Ósakaové. V Pekingu zatím Siniaková neztratila ani set, nejdříve porazila domácí Si-jü Wang 6:2, 6:2 a vyřadila i Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, přemožitelku Karolíny Plíškové a vítězku French Open 2017, po výsledku 6:2, 6:1. V Pekingu hraje Češka počtvrté, dvakrát zde vypadla v prvním kole a vloni došla do čtvrtfinále.