Dnes bude již třetí českou hráčkou, která se zapojí do druhého. Před ní své zápasy sehrály Barbora Strýcová proti Němce Siegemundové a Petra Kvitová proti Kristině Mladenovicové. Obě české tenistky postoupily do třetího kola po dvousetových výhrách. Tam jsou již také Karolíny Plíšková a Muchová, které zvládly své utkání druhého kola již včera. Druhý zápas byl naopak konečnou pro Marii Bouzkovou. Přesto jde z českého pohledu zatím o povedený turnaj, což podpořil postupem do třetího kola také Jiří Veselý.