Dajana Jastremská aktuálně téměř uzavírá první stovku žebříčku a sídlí na 98. místě. Úvod sezóny se Ukrajince však příliš nevydařil a v Brisbane, na Australian Open a v Petrohradu neprošla kvalifikačním sítem. To se jí povedlo až v Acapulcu, kde ovšem záhy skončila v prvním kole. Následně se probila do hlavní fáze dalšího turnaje WTA v Charlestonu, avšak i zde nepostoupila do druhého utkání. Chuť si však částečně napravila v Cagnes-Sur-Mer, kde nakonec podlehla až ve finále Švédce Pettersonové. Druhé neúspěšné finále na podniku ITF zaznamenala v následujícím měsíci. V Ilkley nestačila na českou hráčku Terezu Smitkovou. Třetí finálovou účast si připsala opět na turnaji ITF v Římě, ve kterém se již svého prvního titulu roku dočkala. V posledním zápase ji nezastavila ani Ruska Potapovová. Poté již přišlo pouze semifinále v Budapešti a turnaj v New Havenu. V něm se kvalifikovala do hlavní části pavouka a stopku jí nakonec vystavila v semifinále Němka Görgesová.