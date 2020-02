Muchová - Bertensová 0:0. Češka v Dauhá bojuje proti rozjeté světové šestce

Karolína Muchová prožila vloni na okruhu WTA průlomovou sezonu. Zatímco rok 2018 končila jako 145. hráčka žebříčku, ten loňský uzavřela coby světová jednadvacítka. V 22 letech hrála finále domácího turnaje v Praze a po výhře nad Karolínou Plíškovou prošla do čtvrtfinále Wimbledonu. Po 23. narozeninách pak vloni v září vybojovala svůj první titul na turnaji v Soulu, kde ve finále smetla Polku Magdu Linetteovou.

Vstup do sezony 2020 se však olomoucké rodačce a dceři bývalého ligového fotbalisty a trenéra Josefa Muchy nevydařil podle představ. Rychle skončila na turnaji v Brisbane, na Australian Open došla jen do druhého kola a v půlce února oznámila konec spolupráce se slovenským trenérem Emilem Miškem. V Dubaji vypadla v prvním kole po porážce od Siniakové, turnaj v Dauhá otevřela už v neděli zápasem proti Magdě Linetteové, kterou zdolala 6:3, 6:1. Případný úspěch proti Bertensové by jistě znamenal velkou vzpruhu. Vloni Muchová postoupila v Dauhá z kvalifikace až do čtvrtfinále, v němž padla proti Elině Svitolinové.