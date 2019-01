Video: Porážka z finále už přebolela, říká Kvitová po návratu z Melbourne

před 1 hodinou

Sledovali jsme ve videopřenosu návrat Petry Kvitové z tenisového Australian Open, kde prohrála až ve finálovém zápase.

"Po té porážce jsem nebyla nejveselejší, co se týká momentálního stavu, už to přebolelo, pozitivní pocity převažují nad negativními. Mám na čem stavět, kdyby mi to někdo řekl, před cestou do Austrálie, brala bych to všemi deseti," uvedla Kvitové.

Z Austrálie si přivezla jeden titul ze Sydney a talíř pro finalistku Australian Open. "Celé tři týdny jsem se tam cítila dobře. Jsem trochu unavenější, ale to je spíš únava z cestování. Teď se těším do Petrohradu, kam jedu s kamarádkou," dodala.

