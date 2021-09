Kvitová - Sakkariová. Česká tenistka hraje o postup do osmifinále US Open

Tenisové US Open se dostalo už do svého prvního víkendu. Dnes čeká muže i ženy 3. kolo, které by se mělo uzavřít a zítra už bude na řadě osmifinále. Mezi nejlepšími šestnácti hračkami v ženském pavouku už je vítězka French Open Barbora Krejčíková. Dnes ji budou chtít doplnit další dvě české hračky. Karolína Plíšková nastoupí po 21. hodině proti Alje Tomljnavicové. My se ale budeme věnovat duelu Petry Kvitové proti řecké semifinalistce z Paříže Marii Sakkariové. Ten se odehraje na největším dvorci v areálu Flushing Meadows.