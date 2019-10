Kvitová - Ósakaová. Po dvou brejcích vrcholí drama prvního setu

Petra Kvitová měla velmi dobrý start do letošní sezóny. Na turnaji v Sydney se ztrátou jednoho setu dokráčela až k titulu, když ve finále porazila domácí Ashleigh Bartyovou. Následně si připsala další finálovou účast na Australian Open, kde však podlehla své dnešní soupeřce Naomi Ósakaové. Ještě jedno neúspěšné finále přišlo v Dubaji a posléze se Češka dočkala dalšího triumfu na antukovém turnaji ve Stuttgartu. Posléze se ale Česká lvice potýkala se zraněními, vinou kterého vynechala mimo jiné i French Open. Na další lepší výsledek si Petra musela počkat až do asijského turné, kde ve Wuhanu dokráčela do semifinále a v Pekingu do čtvrtfinále.