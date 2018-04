Angelique Kerberová má soupeřce, co vracet, nicméně formu nemá ani zdaleka ideální. Po zisku titulu v Sydney se jí sice téměř na všech turnajích dařilo, když vždy prošla aspoň do třetího kola. Navíc v Indian Wells i v Miami se dostala až do čtvrtfinále, čímž byla výrazně úspěšnější než česká tenistka. Poslední tři utkání však prohrála! Kerberová totiž nestačila na Stephensovou, Plíškovou ani Kvitovou.