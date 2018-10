To slovinsko-španělskému páru se v posledních měsících příliš nedaří. Poslední turnajové vítězství se datuje k 24.6., kdy tento pár ve finále antukového turnaje na Malorce porazil český pár Šafářová-Štefková 2:1 na sety. Nejdále od té doby došel do semifinále, a to na tvrdém povrchu v Montrealu, přičemž z následujících sedmi utkání hned čtyřikrát prohrál. Vůbec naposledy se tento pár představil v akci 5.10. ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu, kde shodou okolností vypadl po setech 3:6 a 0:6 právě se svými dnešními soupeřkami.