Krejčíková se Siniakovou bojují o třetí titul na grandslamu, poprvé v Melbourne

Elise Mertensová z Belgie a Aryna Sabalenková z Běloruska jsou párem, které dokáže na špičkové úrovni kombinovat dvouhru i čtyřhru. V singlu jsou obě součástí první dvacítky žebříčku, v deblu jsou dokonce v elitní desítce. Od roku 2019 hrají čtyřhru na grandslamech výhradně spolu a mají na kontě vyhrané US Open z téhož roku. Na French Open 2019 došly do semifinále, vloni v Austrálii a Spojených státech do čtvrtfinále. Z okruhu WTA mají další tři společné deblové vavříny včetně loňského podzimního titulu z Ostravy.

V Melbourne jsou letos nasazenými dvojkami, v prvním kole a v osmifinále musely zvládnout utkání na tři sety. V druhém kole postoupily proti Ashleigh Bartyové a Jennifer Bradyové bez boje a čtvrtfinále i semifinále už zvládly hladce na dvě sady. Nejdříve Mertensová se Sabalenkovou rozstřílely Japonky Šuko Aojamaovou a Enu Šibaharaovou 6:2, 6:0 a na finále se naladily výsledkem 7:5, 6:4 proti Nicole Melicharové, Američance s českými kořeny, a Demi Schuursové z Nizozemska.