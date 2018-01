Zemři, ty i tvá rodina. Vondroušová poznává odvrácenou tvář tenisu. Urážkám se ale směje

před 2 hodinami

Česká tenistka Markéta Vondroušová si musela po nepříliš vydařeném startu do sezony přečíst spoustu urážlivých vzkazů na sociálních sítích.

Melbourne - Loni touto dobou měla úplně jiné starosti, ze 420. místa v žebříčku Markéta Vondroušová vyhlížela malé podniky ITF, kde si po vleklém zranění lokte chtěla potvrdit, že zase může hrát tenis. Letos už má za sebou dva podniky WTA a jako 66. hráčka světa poprvé okusí grandslamový turnaj v australském Melbourne.

Osmnáctiletá česká naděje tak poznává náročnost "první ligy" světového tenisu. Zatímco v minulém roce kosila jednu soupeřku za druhou od kvalifikací až po finále, v lednu má aktuálně na kontě jediné vítězství ze tří pokusů.

"Mohlo to být z mé strany lepší, ale rozhodně to nebyly špatné zápasy, co jsem zatím letos odehrála," vzkázala deníku Aktuálně.cz přímo z Melbourne Vondroušová.

Velká porce odehraných tenisových duelů dohnala sokolovskou rodačku k předčasnému ukončení loňské sezony. Od konce září tak nehrála soutěžní zápas, léčila bolavá záda a když už mohla otestovat formu v rámci české extraligy, zaskočil ji zase zánět zubu moudrosti.

Poprvé si zahrála až na Nový rok v Aucklandu proti Petře Martičové a hned prohrála. "I kvůli té dlouhé pauze mi chvíli trvalo, než jsem se rozkoukala, ale pak už jsem se cítila docela v pohodě," přiznala.

Na druhý pokus v Hobartu už si připsala první výhru proti Rusce Natalje Vichljancevové, ale Chorvatce Donně Vekičové už ve dvou setech podlehla. To spustilo na sociálních sítích lavinu urážek na adresu mladé české tenistky, pravděpodobně od zhrzených sázkařů.

"Zemři, ty i celá tvá rodina," psal například jeden z uživatelů. "Jdi do pr…., jsi nula, z 2:1 prohráváš 2:4?" narážel na vývoj utkání s Vekičovou druhý.

Podobné urážky si přečetl na internetu na začátku roku i Tomáš Berdych, když nečekaně prohrál první kolo turnaje v Dauhá, poté se svým antifanouškům na sociálních sítích vysmál. Úplně stejně zareagovala i Vondroušová a se smajlíky připsala ke vzkazům jen "děkuju".

"Nic jiného se s tím nedá dělat, proto ta reakce. Nestalo se mi to poprvé, ale po prohře s Vekičovou toho bylo fakt dost," uvedla Vondroušová.

Teď se mladá Češka připravuje na první kolo Australian, kde nastoupí proti Japonce Kurumi Naraové, až 103. tenistce světa. "Ale tady na grandslamu je už každý zápas těžký, uvidíme, každopádně se těším," dodala.